VIDEO. TOP 14. Un joueur du XV de France échappe de justesse au pire, Galthié peut souffler

Arthur Retière au sol après un contact dans un ruck. Reda Wardi semble avoir évité le pire juste avant l'annonce du sélectionneur du XV de France.

Les dernières journées de Top 14 n'ont pas été de tout repos pour le sélectionneur du XV de France. Alors que Fabien Galthié doit dévoiler la liste des 42 joueurs retenus pour les tests de novembre ce mercredi, plusieurs joueurs manqueront à l'appel.

Un XV de France privé de plusieurs joueurs

Posolo Tuilagi et Nicolas Depoortere sont en effet blessés et forfaits pour affronter le Japon, les All Blacks ainsi que l'Argentine. Quant aux Bordelais Yoram Moefana, il pourrait rejoindre la liste des absents après son carton rouge reçu face au Stade Rochelais.

Le centre girondin s'est rendu coupable d'un plaquage dangereux sur Jonathan Danty. Un choc au visage qui a contraint le Rochelais à quitter ses partenaires. Pour l'heure, on ne sait pas si l'ancien joueur du Stade Français, qui a déjà subi des commotions, devra observer une période de repos.

Ce qui ne ferait pas les affaires de l'équipe de France en vue des tests. Une chose est sûre, ce choc de Top 14 a laissé des traces. Un autre Tricolore aurait, lui aussi, pu rater les rencontres automnales suite à un déblayage. Mais cela s'est sans doute joué à quelques millimètres.

Wardi échappe à la sanction

On jouait la 48e minute de jeu lorsque Arthur Retière est resté au sol, visiblement touché au visage après avoir bataillé dans un ruck avec ses adversaires.

Sur le ralenti proposé par Canal +, on peut voir le pilier international Reda Wardi venir déblayer l'ancien joueur du Stade Toulousain. Avec cette seule image, difficile de savoir de manière claire et évidente s'il s'agit d'un contact direct de l'épaule du Rochelais avec le visage du Bordelais.

D'aucuns auraient sans doute sorti un carton jaune voire rouge. Mais l'international français du Stade Rochelais n'a pas été inquiété outre mesure. Il n'y a d'ailleurs pas eu de citation. Ni de réclamation. Une bonne nouvelle pour les Maritimes et le XV de France. Pour rappel, le Toulousain Cyril Baille n'a toujours pas rejoué. ''Une charnière avec Toto et moi, Alldrit en 5 et Jelonch en 4, Marchand à l'arrière'', l'idée farfelue de Baille et ses copains