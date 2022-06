VIDEO. Super Rugby. 95 mètres ! Le 3e ligne Will Harris a inscrit un essai retentissant !

Ce samedi, les Chiefs ont dominé les Waratahs en quart de finale de Super Rugby malgré le superbe essai inscrit par le 3e ligne Will Harris.



Comme les Crusaders, les Chiefs ont validé leur billet pour les demi-finales du Super Rugby ce samedi. A l'instar des premiers cités, ils ont battu une formation australienne, à savoir les Waratahs. Une rencontre que les Néo-Zélandais ont globalement maitrisée puisqu'ils menaient 27 à 10 à la pause avec des réalisations de Weber, Jacobson et Nankivell. Au retour des vestiaires, un ballon récupéré par les avants a vu Hopper mettre les cannes depuis ses 22 mètres. Le 3e ligne wallaby a remonté le cuir jusqu'aux abords des 40m puis a servi son coéquipier Will Harris. L'essai était loin d'être fait mais il a déployé ses longs compas et tiré jusqu'à la Terre promise des Chiefs pour une sublime réalisation. Laquelle n'a cependant pas été suffisante pour l'emporter.