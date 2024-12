VIDEO. ''Second poteau Ramoooooosssssss'', l'arrière du Stade Toulousain éblouit les supporters

Face à Exeter, Thomas Ramos a sorti un dégagement de génie sous pression. Une action technique parfaite qui a marqué les esprits et fait vibrer les supporters.

Le Stade Toulousain a parfaitement entamé la défense de son titre en Champions Cup. Avec plus de 120 points inscrits en deux matchs, les Rouge et Noir ont impressionné la planète ovale. Les hommes d'Ugo Mola font plus que jamais partie des favoris.

Une fois de plus, et sans doute plus encore que l'an passé, il sera très difficile de les battre. D'aucuns estiment qu'ils sont même injouables. Quand on voit les performances des Dupont, Cros, Ramos, etc, et la profondeur du banc toulousain, on ne peut qu'acquiescer.

Le week-end dernier, une semaine après avoir surpassé l'Ulster, le Stade a écœuré Exeter. Un match riche en spectacle, en essais, et en gestes de classe. Parmi eux, celui de Thomas Ramos au début du second acte a particulièrement marqué les esprits.

Et particulièrement ceux des supporters. Il faut dire que l'arrière du XV de France a non seulement fait preuve de beaucoup de sang-froid, mais aussi d'une très belle technique au moment de dégager son camp à la volée malgré la pression de plusieurs adversaires.

Thomas Ramos doing Sergio Ramos things ⚽️



« Second poteau Ramoooooosssssss » pic.twitter.com/lrXiSiL7gQ — Grec Ahki (@eKoloKante) December 15, 2024

"Techniquement c’est très fort. Thomas Ramos est une sorte de nouveau Juan Martin Hernandez (en moins élégant tout de même)." A commenté l'un deux sur le réseau social X. Outre le coup de pied, on peut aussi mettre en lumière son envie pour suivre l'ovale. Il a en effet été le premier au plaquage.

"Exactement, la classe/élégance dans son jeu de Juan Martin était inégalable, sans parler de l’écart dans la qualité défensive. Hernandez était un pur crack dans le domaine. Par contre, Ramos n’a pas d’égal dans la prise de risque et d’initiative, pas même Juan Martin!", a ajouté un autre spectateur de la rencontre.

Exactement, la classe/élégance dans son jeu de Juan Martin était inégalable, sans parler de l’écart dans la qualité défensive. Hernandez était un pur crack dans le domaine.



Par contre, Ramos n’a pas d’égal dans la prise de risque et d’initiative, pas même Juan Martin! — Grec Ahki (@eKoloKante) December 16, 2024

Face à ce geste, un autre supporter s'est demandé pourquoi Thomas Ramos avait seulement été classé à la 74e place du Top 100 des meilleurs joueurs de l'année 2024 de RugbyPass. "Qu'il porte le numéro 15 ou joue à l'ouverture, Ramos fait preuve d'une précision clinique et d'un sang-froid exemplaire", a d'ailleurs écrit le célèbre média.

Le ...74 eme joueur mondial.

Faut il en rire? — Lewis (pastafarisme - rugby) (@lewisamiltaon) December 15, 2024

On ne peut qu'imaginer un bon au classement en 2025 s'il poursuit sur sa lancée. Pour l'heure, le Toulousain va profiter d'un repos bien mérité après avoir joué presque tous les matchs de la saison, de la première à la dernière seconde.

This man can do no wrong! — The Rugby Philosopher (@rugbyphilosophy) December 15, 2024

Thomas Ramos😍😍😍😍😍



WE ARE NOT WORTHY! — Mpumelelo Dludla (@DenyenDerbs) December 15, 2024