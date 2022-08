VIDEO. RUGBY. PRO D2. Béziers frappe très fort avec ses deux nouveaux maillots ! Ils sont superbes !

Béziers a dévoilé ses deux nouveaux maillots pour la saison 2022/2023 de Pro D2. Une franche réussite avec un rappel aux 11 titres remportés par le club.



On tient sans aucun doute possible, l'un des plus beaux maillots de la saison. L'ASBH a dévoilé ses nouvelles tuniques pour l'exercice 2022/2023 de Pro D2. Sans surprise, le rouge et le bleu sont présents. La touche qui rend ce maillot unique, c'est la présence de 11 étoiles où ont été brodées les dates de tous les titres remportés par le club entre 1961 et 1984. "L’étoile remportée en 1961 est mise en évidence au milieu du maillot, « afin de marquer le 60ème anniversaire du premier Brennus décroché", indique le club. On retrouve aussi l’écusson de la ville ainsi que le logo du club en position centrale pour ce dernier. Un maillot qui devrait plaire aux supporters. Notez que l'étoile du titre de 72 est au niveau du col à l'arrière. Les autres dates sont présentes à la fois sur la poitrine, et sur le dos.