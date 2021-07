VIDEO - Revivez TOUS les essais de la finale olympique entre la France et la Nouvelle-Zélande

Résumé vidéo de la finale olympique entre les Bleues et les Black Ferns, dont le magnifique essai d'Anne-Cécile Ciofani.

Quelques heures après la défaite en finale face aux Black Ferns, la déception est évidemment toujours présente dans les coeurs Français, mais les Bleues doivent probablement convenir que sur ce match-là - et malgré des décisions arbitrales incompréhensibles -, les NZ étaient plus fortes. Malgré tout, elles ont déjà su prendre du recul sur leur fantastique performance à Tokyo, Caroline Drouin et ses partenaires sautant de joie, en cercle et en arrière-plan, au moment où les femmes en noir montaient sur le podium pour récupérer leur médaille d'or.

Et elles ont bien raison. Car de la fierté, elles peuvent en avoir. À l'image de l'essai de cette finale, inscrit une nouvelle fois par une Française. Cette fois-ci, ce n'était pas Séraphine Okemba qui plantait en coin, mais la Parisienne fut tout de même à créditer d'une superbe intervention sur l'action. Mêlée pour les Françaises à hauteur de la ligne médiane ; s'en suivait un magnifique mouvement en première main : travail d'appuis de Camille Grassineau pour fixer la défense, Okemba placée dans l'intervalle d'une passe au cordeau et lancée comme une balle, décalage pour Utulele et, au bout de l'effort, ultime passe pour Anne-Cécile Ciofani, qui éliminait le dernier défenseur d'un crochet intérieur parfait. La joueuse de 27 ans marquait donc en finale pour placer son empreinte sur les JO, 37 après son père Walter au lancer de marteau. C'était en 1984 lors des Olympiades de Los Angeles. Insuffisant pour gagner (26 à 12), mais largement satisfaisant pour conquérir nos coeurs. À très vite, mesdames !