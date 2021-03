VIDEO. Pro D2. L'émotion sincère de Best après le succès à 14 de Béziers à Montauban

Ce vendredi, l'ASBH est allé s'imposer sur la pelouse de Montauban dans le cadre de la 22e journée de Pro D2. Un bel exploit des visiteurs réduits à 14.

S'il fallait encore une preuve, ce vendredi soir, Béziers a réussi l'exploit d'aller s'imposer à 14 contre 15 sur la pelouse de Montauban. L'USM restait pourtant sur trois succès de rang. Et n'avait plus perdu à la maison depuis septembre dernier et un revers 19-20 contre Aurillac. Autant dire que les joueurs de l'ASBH peuvent avoir le sourire. Mais aussi des larmes, de joie, comme celles de Jonathan Best à l'issue de la rencontre. L'ancien joueur de Grenoble, qui raccrochera les crampons à la fin de la saison, n'a pu contenir son émotion.

"Pour tous les mecs qui nous chient dessus depuis plusieurs semaines..."



L'émotion, les larmes le témoignage poignant et touchant de @_JonBest_ (@ASBHOfficiel) contre Montauban 🙏 pic.twitter.com/eXfBW8PYXj March 5, 2021

Il faut dire que les visiteurs sont revenus de loin après le carton rouge infligé au jeune demi d'ouverture Romain Uruty, titulaire pour la première fois de sa carrière, pour une charge dans les airs dès l'entame. Trois essais ont en effet suivi dans le premier acte mais Wilkins a maintenu les siens dans la partie avec une réalisation. Si bien qu'au retour des vestiaires, tout était encore possible. Best et les siens n'ont rien lâché, profitant d'un carton jaune pour marquer un deuxième essai par Plazy et revenir à quatre longueurs. Dès lors, l'impossible est devenu possible. Et sur un essai de Jeffrey Williams à quelques minutes de la sirène, Béziers a réalisé l'exploit de s'imposer, 30 à 27.