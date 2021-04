VIDEO. Pro D2. Feinte, offload, crochets, les avants d'Oyonnax ont régalé façon Super Rugby

Ce vendredi soir Oyonnax a disposé de Béziers en Pro D2. Une rencontre marquée par le sublime essai d'Étienne Herjean après un superbe mouvement au large.

La lutte pour la qualification aux phases finale de Pro D2 bat toujours son plein. À quatre journées de la fin de la saison régulière, on ne connaît pas encore tous les qualifiés. Si Vannes et l'USAP ont déjà validé leur ticket, et que Biarritz a une belle avance, rien n'est encore fait pour Colomiers, Oyonnax et Grenoble. En effet, Nevers lorgne la 6e place du FCG voire la 5e de l'USO. Ce vendredi soir, les joueurs de l'Ain ont empoché un précieux succès à la maison aux dépens de Béziers. L'ASBH est encore en embuscade avec Carcassonne mais ce sera plus compliqué. Ce vendredi, ils ont rapidement été dominés par Oyonnax avec deux essais encaissés au quart d'heure. Le deuxième inscrit par Étienne Herjean après un superbe mouvement au large des avants a été particulièrement beau. De quoi rendre jaloux les 3/4. Les locaux ont enfoncé le clou dans le second acte avec un doublé de l'Australien Chris Feauai-Sautia. Score final, 38 à 20.