VIDEO. Pro D2. 6 à la suite ! Le FCG machine à gagner, Biarritz en fait les frais

Grenoble enchaîne une 6e victoire, cette fois à Biarritz, et grimpe à la 4e place du Top 14, rêvant de barrages à domicile. Pour le BO, les choses se compliquent.

Six victoires de rang. A l'heure actuelle, aucune équipe ne fait mieux en Top 14 comme en Pro D2. Ce vendredi soir, Grenoble s'est imposé pour la sixième fois de rang. Qui plus est à l'extérieur sur la pelouse de Biarritz. Six, c'est aussi le nombre de victoires en déplacement du FCG. Personne n'en compte plus.

Un succès qui permet aux Isérois de monter à la quatrième place du classement et de rêver d'un barrage à domicile. Rien n'est encore fait puisque la concurrence les talonne. Néanmoins, les Grenoblois ont un calendrier plus que favorable avec deux réceptions contre Béziers puis Colomiers, lors des trois dernières journées.

DISCIPLINE. En pleine bourre en Pro D2, Grenoble continue de s'attirer les foudres de la LigueS'il sera compliqué de revenir sur Vannes et Aix, ils peuvent sécuriser leur place dans le Top 6 voire dans les quatre premiers. Surtout s'ils continuent de produire un jeu offensif aussi efficace que lors des dernières journées. Vendredi soir, il ne leur a pas fallu dix minutes pour inscrire deux essais par Cros et Couilloud.

Trois autres ont suivi aux abords de la demi-heure, si bien que le score était déjà large aux citrons, à savoir 29 à 0. Les locaux ont eu une réaction d'orgueil au retour des vestiaires en marquant trois fois. Mais la victoire avait déjà choisi son camp. Et les visiteurs ont même sécurisé leur bonus offensif avec deux nouvelles réalisations.

Un revers 46 à 19 qui fait mal aux Basques. Ils ne sont en effet pas assurés de jouer en Pro D2 l'an prochain. Seuls quatre points les séparent de Montauban, 15e. Heureusement pour le BO, l'USM s'est incliné face à Vannes lors de cette 27e journée. Mais le calendrier qui attend Biarritz ne présage rien de bon.

VIDEO. Pro D2. Barnabé Massa active la nitro et Grenoble roule sur AurillacLe BO va en effet se rendre à Agen ainsi qu'à Brive lors de la dernière journée. Entre-temps, ils auront reçu des Aixois, deuxièmes à l'heure actuelle avec notamment cinq succès en déplacement, et qui voudront sécuriser leur rang. Alors que le club basque vient de changer de mains, l'avenir est incertain.

"On serait fou de ne pas envisager toutes les hypothèses. Tous les scénarios sont pris en compte. Il en est de la responsabilité des repreneurs, confie l’avocat de ces derniers Christophe Cariou Martin à Sud-Ouest. Aujourd’hui, le club et les joueurs ont besoin du soutien pour s’en sortir. Tout le monde doit être mobilisé."