VIDEO. ''Premières Danses : Antoine Dupont, des copains et un ballon'', le très beau reportage sur l'amitié chez les Bleus

Si vous ne l'avez pas vu, découvrez le très beau reportage de France TV intitulé ''Premières Danses : Antoine Dupont, des copains et un ballon''.

Ce dimanche, Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt joueront l'un des matchs les plus importants de leur carrière et de leur vie face à l'Afrique du Sud. Un quart de finale au sommet qui pourrait les propulser vers un premier titre mondial. COUPE DU MONDE. ''Amis depuis petits'' : La fraternité, la force principale du XV de France ?Quelle histoire ce serait pour ces joueurs, copains avant tout, qui se connaissent depuis leurs plus jeunes années. On pense à Charles Ollivon et Maxime Lucu, originaire du même village. Mais aussi Baille, Marchand et Aldegheri ensemble à Toulouse avant même d'avoir du duvet sous le nez. Quant à Bourgarit, Alldritt, Dupont et Jelonch, ils ont vécu des moments forts et créé des liens solides lorsqu'ils étaient adolescents dans le Gers.

C'est cette rencontre, opéré par le destin, que raconte le très beau reportage de France TV intitulé "Premières Danses : Antoine Dupont, des copains et un ballon".

Auch, 2013. Les moins de 19 ans du club local disputent le Championnat de France Crabos. Parmi eux, deux futures vedettes du XV de France, Antoine Dupont et son meilleur ami, Anthony Jelonch, multiplient les fulgurances ballon en main. Une dernière saison amateur chez eux, dans le Gers et dans la boue, entre tours de tracteur et fêtes de village, défaites cruelles et victoires inoubliables, qui les aura vus tourner la page de l’adolescence… et trouver des amis pour la vie. (Source : Youtube francetv slash / enquêtes)

C'est à cette époque qu'ils sont entrés dans "la meute", le nom donné à leur groupe de copains. Et grâce à Facebook, on a le droit à de belles photos "dossier" de l'époque pour notre plus grand plaisir.

Une saison 2013-2014 mémorable en dehors du pré mais surtout sur la pelouse avec des victoires, notamment une mémorable face à Toulouse 15 à 13, qui ont permis à cette équipe Crabos très solide d'accéder à la finale de la catégorie.

On ne s’est jamais vraiment quittés, depuis… c’est un couple qui dure". (Antoine Dupont à propos de son amitié avec Anthony Jelonch)

Au bout, une défaite 23 à 18 face aux Franciliens mais surtout des souvenirs plein la tête. Dix ans plus tard, tous se souviennent encore de ces moments passés ensemble. Des instants qui ont forgé de solides amitiés et qui font aujourd'hui l'une des forces de ce XV de France.