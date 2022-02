VIDEO. ''On a eu l'impression de jouer à domicile'', les Bleus remercient leurs supporters et savourent

Découvrez les réactions des joueurs de l'équipe de France et de Fabien Galthié suite à la très belle victoire en Ecosse ce samedi dans le Tournoi des 6 Nations.

Dupont et ses jumeaux, la french chatte, le travers de Fickou, Ecosse/France a régalé les réseaux sociauxCe samedi, l'équipe de France s'est imposée en parton en Écosse dans le Tournoi des 6 Nations. Si le premier acte a été disputée, le second a été entièrement à l'avantage des Bleus qui ont étouffé les locaux pour un succès bonifié avec six essais inscrits. Très bon face au XV du Chardon, Antoine Dupont se disait satisfait à la fin de la rencontre. "Il y a énormément de satisfaction à retirer de ce match. On fait une très bonne entame, on leur donne un peu des points cadeaux et ils reviennent, mais on n’a pas paniqué. Malgré 2./3 erreurs dans notre camp, l’état d’esprit a toujours été bon. Même si on a eu un temps faible, on était ensemble collectivement, on est resté soudé tout au long du match et ce qui a payé à la fin." Excellent également à Murrayfield, Cyril Baille explique que les Tricolores avait à coeur de faire une bonne deuxième suite au match contre l'Irlande. Poussés par leur public, ils n'ont laissé aucune chance à l'Écosse.



Il a tenu à remercier tous les supporters : "Aujourd’hui, ils ont poussé très fort, même sur la Marseillaise. C’était vraiment impressionnant parce que c'est un match à l’extérieur et on avait presque l’impression d'être à domicile. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, ils ont été énormes, ils nous ont poussés jusqu'au bout et c’est aussi grâce à eux qu’on a gagné aujourd’hui." Un discours également tenu par Fabien Galthié au sortir de la rencontre. Le sélectionneur sait qu'il faut savourer ce genre de moment et s'en nourrir pour aller de l'avant. "On savoure ce match qu'on a préparé avec beaucoup de minutie et dans lequel les joueurs ont livré une bataille extraordinaire. Donc on savoure d'abord, on récupère car il y a eu beaucoup d’intensité et d’engagement. On va passer un bon moment à récupérer, à revoir ce match ce soir et demain. Savourons d’abord !" Il se dégage de cette équipe une vraie sérénité et une émulation qui pousse tout le monde vers le haut. Ce samedi, les Dupont, Baille ou encore Danty ont montré la voie et tout le monde s'est mis en ordre de marche.