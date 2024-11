VIDEO. L’incroyable soirée de 2021 où le XV de France a surpassé les All Blacks, un tournant pour le rugby français

Le 20 novembre 2021, les Bleus marquent l’histoire au Stade de France avec une victoire épique 40-25 contre les All Blacks. Un exploit qui a redonné espoir au rugby français.

À quelques jours de retrouver les All Blacks au Stade de France, replongeons-nous dans un souvenir gravé dans les mémoires du rugby français. Le 20 novembre 2021, le XV de France réalisait un exploit en s’imposant 40-25 face à la Nouvelle-Zélande. Ce match, dernier de la tournée d'automne, marquait un tournant pour les Bleus qui n'avaient plus battu les Néo-Zélandais depuis douze ans.

Un score historique et des records

Dès les premières minutes, les Bleus ont mis une intensité folle, prenant rapidement l'avantage face à une équipe néo-zélandaise débordée par l'intensité physique des locaux. Deux essais ont rapidement été inscrits avant le quart d'heure. Un troisième a suivi à la demi-heure.

Si bien que les hommes de Fabien Galthié ont mené 24 à 6. Bien sûr, les Blacks ont réagi et sont revenus à six longueurs puis à seulement deux points. Mais la France ne pouvait pas perdre ce jour-là.

Avec un total de 40 points inscrits, la France a infligé un écart historique de 15 points aux All Blacks. Jamais les Néo-Zélandais n’avaient encaissé autant de points contre les Français. Cet exploit a fait vibrer le Stade de France et ravi les supporters, témoins d’une performance digne des plus grandes heures du rugby tricolore.

Des performances individuelles éclatantes

Lors de cette rencontre mémorable, plusieurs joueurs français se sont illustrés de manière éclatante. Romain Ntamack, impérial, a orchestré le jeu avec une aisance et une audace impressionnantes, signant des relances spectaculaires et inscrivant un essai décisif.

Peato Mauvaka, quant à lui, a réalisé un doublé, confirmant sa montée en puissance au sein du pack français. Des performances qui auront marqué les esprits et posé les bases d’une équipe conquérante.

La défense française, orchestrée par une troisième ligne en feu et un Antoine Dupont toujours aussi percutant, n’a laissé que peu d’espaces aux attaques néo-zélandaises. Malgré leur réputation et deux essais avant l'heure de jeu, les All Blacks se sont retrouvés bloqués, incapables de répondre aux offensives françaises. Ce verrouillage défensif a été l'un des facteurs clés de cette victoire.

À chaque tentative de retour néo-zélandaise, les Bleus ont su réagir et conserver leur avance. En fin de match, la ferveur montait dans les tribunes alors que les Français solidifiaient leur victoire. Un triomphe qui a fait souffler un vent de fierté et de confiance sur l’équipe, capable désormais de rivaliser avec les meilleurs du monde.

Un match légendaire qui a changé le rugby tricolore

Cette victoire est d’autant plus précieuse qu’elle a permis à l’équipe de France de battre trois records historiques face aux All Blacks, illustrant la montée en puissance du rugby tricolore. Plus qu’un simple succès, cette rencontre a redonné au XV de France sa place parmi les plus grandes équipes internationales.

Ce samedi, le XV de France retrouvera les All Blacks dans un contexte bien différent mais avec le souvenir intact de cette victoire légendaire. Répéteront-ils cet exploit ? Réponse bientôt au Stade de France.