VIDEO. Les Fijian Drua punissent les Reds et valident leur qualification historique pour les phases finales

Les Fijian Drua ont marqué l'histoire du Super Rugby en dominant largement les Queensland Reds. Un succès qui les qualifie pour les phases finales.

Les Fijian Drua ont marqué l'histoire du Super Rugby en dominant largement les Queensland Reds sur le score sans appel de 41 à 17 à Suva ce samedi. Ils s'assurent ainsi une place bien méritée pour les phases finales du Super Rugby Pacific. Une performance impressionnante, d'autant plus que les locaux ont dû attendre la seconde période pour prendre le dessus. Le score étant de 17 partout à la pause. Malgré des conditions humides et dans un stade HFC Bank plein à craquer, les Drua sont restés fidèles à leur jeu de mouvements, récoltant les fruits de leur persévérance avec six essais spectaculaires. La foule en délire a finalement fait trembler le stade national de Suva au son de "Simply the Best" de Tina Turner lorsque le coup de sifflet final a retenti.

La domination des Drua en seconde période a pris tout le monde par surprise, car rien n'indiquait un tel retournement de situation après le premier acte. Leur mêlée a été supérieure à celle des Reds, tandis que leur jeu rapide a mis la défense adverse à rude épreuve, empêchant les visiteurs de s'échapper de leur propre moitié de terrain. Cette victoire à domicile constitue la cinquième en six matchs pour les Drua, qui ont intégré le nouveau Super Rugby Pacific l'année dernière, aux côtés de Moana Pasifika, une équipe composée de joueurs d'origine samoane et tongienne. En se qualifiant pour les huitièmes de finale, les Fijian Drua sont devenus la première équipe basée dans les îles du Pacifique à réaliser cet exploit.

Maintenant, les Drua se préparent à affronter les redoutables Chiefs ou les inébranlables Crusaders lors des matchs couperets. Une véritable bataille les attend, mais l'équipe fidjienne peut puiser de la confiance née de cette qualification historique. Elle pourrait bien surprendre tout le monde. Les Fijian Drua ont produit un rugby flamboyant et passionné pour décrocher leur place dans les phases finales du Super Rugby Pacific. Leur qualification historique ouvre de nouvelles perspectives pour le rugby fidjien et laisse présager un avenir brillant pour cette équipe pleine de talents. Cette nouvelle arrive à point nommé à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby en France. Les Fidji, qui sont dans la poule de l'Australie, du Pays de Galles, de la Géorgie et du Portugal, auront besoin de toute leur détermination et de leur talent pour se frayer un chemin vers les quarts de finale. Avec de nombreux joueurs évoluant en Europe, les Fidjiens ont de bonnes raisons d'espérer une qualification.