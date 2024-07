VIDEO. France U20. La tactique parfaite des Bleuets pour exploiter à merveille la nouvelle règle

Lors de leur match contre le Pays de Galles, les U20 français ont brillamment utilisé une nouvelle règle. Une stratégie payante pour les Bleuets.

Dimanche, l'équipe de France des moins de 20 ans jouera sa place en finale du championnat du monde face à la Nouvelle-Zélande. Une affiche rêve du rugby chez les grands comme chez les jeunes. En ce qui 14 juillet, les Bleuets tenteront de prendre leur revanche sur les Baby Blacks.

Ils n'ont pas oublié la courte défaite d'un point lors de la phase de poules. Et voudront faire un match abouti pour se donner le droit de rêver d'un incroyable quadruplé. Une performance que seule la Nouvelle-Zélande est parvenue à réaliser dans l'histoire de cette compétition.

Pour cela, les Français devront non seulement être encore plus efficaces en attaque en se montrant plus patients ballon en main. Mais aussi précis en conquête, particulièrement en touche. Un domaine où ils n'ont jusqu'ici pas réussi à trouver les bons réglages.

On peut compter sur leur solidarité et surtout leur ingéniosité pour franchir l'obstacle néo-zélandais et rejoindre l'Angleterre ou l'Irlande en finale. Ils ont en effet démontré qu'ils avaient plus d'un tour dans leur sac pour faire la différence.

Lors du match de poules face au Pays de Galles, on a vu des Bleus jouer parfaitement avec la règle. Laquelle stipule désormais qu'il est possible de faire un arrêt de volée sur un coup d’envoi.

Ce que les Bleuets n'ont pas hésité à faire pour se sortir proprement de leur camp. A la réception du cuir, le troisième ligne du Stade Toulousain Mathis Castro-Ferreira a stoppé l'action puis initié un ruck devant la ligne des 22 mètres. Attendant que les Gallois viennent au contact.

Une stratégie qui a permis à la France de se dégager sans subir la pression des Gallois. Une règle testée chez les moins de 20 ans, à l'instar du carton rouge de 20 minutes, qui pourrait être appliquée à plus haut niveau dans les prochains mois.