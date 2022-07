VIDEO. France. Jalibert prend l'intervalle et sert Lebel pour l'essai après un solide ballon porté

Lebel a inscrit le deuxième essai de l'équipe de France face au Japon après un très bon travail des avants et une bonne prise d'intervalle de Jalibet.

VIDEO. France. Une action, un essai, 2 minutes et Jalibert envoie Penaud à l'essai d'une superbe passeLa France n'a pas eu la vie facile dans ce premier test face au Japon. Après un premier essai de Penaud dès l'entame. Il a fallu attendre le retour des citrons pour voir la France trouver la faille une nouvelle fois. Tout est parti d'un excellent ballon porté des avants. Les Tricolores ont ensuite écarté au large et c'est Jalibet, discret dans cette partie, qui a fait la différence en prenant l'intervale sur la vitesse et les appuis avant de servir Lebel venu à hauteur. Un troisième essai sera refusé à Lucu juste après pour une faute.