[VIDEO] Pro D2. Sous pression, Enzo Selponi tranforme en coin d'un drop plein de sang-froid

Face à Rouen, l'ancien catalan Selponi a passé une transformation en coin avec une facilité déconcertante. Malgré le vent et la pluie !

Enzo Selponi n'est pas le meilleur joueur de l'Hexagone, c'est un fait. En Top 14, il a même souvent plutôt déçu, dernière expérience en date du côté de l'USAP. Pourtant, il ne faut pas oublier que le garçon de 27 ans fut un temps l'un des jeunes que l'on pensait les plus prometteurs de Montpellier, et qu'il reste un très honnête joueur de Pro D2, aux skills intéressants. Souvent titulaire depuis deux saisons, il fait d'ailleurs le bonheur de Grenoble depuis son arrivée dans l'Isère, quand bien même les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances du côté du Stade des Alpes.

Contre Rouen, samedi dernier, l'ouvreur a d'ailleurs confirmé sa bonne confiance du moment. Alors que le FCG était mené largement en Normandie et se démenait pour combler son retard au retour des vestiaires, Nagusa marquait en coin, servit par... Selponi d'une belle diagonale au pied. Mais c'est au moment de transformer que l'international chez les jeunes fit encore plus fort. Le vent et la pluie faisaient tomber son ballon du tee ? Qu'importe, malgré un dérapage contrôlé au moment de ramasser la gonfle et alors que les locaux montaient pour le contrer, Selponi claquait un drop éclair, d'une facilité déconcertante. Fort !

#PROD2 - #MondayMotivation

𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙧 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙪𝙣 𝙩𝙚𝙚 ? 𝘽𝙞𝙚𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙥 𝙛𝙖𝙘𝙞𝙡𝙚... 😎

Selponi nous régale avec un drop en coin pour passer la transformation 😱😍@FCGrugby pic.twitter.com/Bh9fg0KpC8 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 25, 2021

Le staff isérois a d'ailleurs semblé apprécier le geste puisque un magnifique "et oui Enzo, oui poulet" venu des tripes est sorti du banc grenoblois. A ce moment là, le FCG revenait en effet à 5 points de Rouen, malgré une entame catastrophique. Un sursaut qui n'a finalement pas payé puisque les hommes de Stéphane Glas se sont inclinés 26 à 14 et ne bougent pas de leur petite 11ème place.