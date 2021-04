VIDEO. Dragons Catalans - Intervalle, accélération, cad-deb : Tom Davies fait l’amour aux Giants.

Deux sur deux pour les Dragons Catalans, qui brillent depuis la reprise de la Super League.

Voilà un démarrage qui fait plaisir à voir… Après le retour de la NRL, le monde du rugby treiziste a eu droit au coup d’envoi de la Super League, édition 2021. Et pour le moment, les Catalans régalent avec deux succès en autant de rencontres. Pour rappel, les Dracs sont la seule franchise tricolore à évoluer dans le meilleur championnat européen, le Toulouse Olympique restant à quai depuis plusieurs saisons.

Sur la pelouse des Giants d’Huddersfield, les hommes de Steve McNamara se sont imposés sur le score de 20 à 10, et si on vous en parle, c’est pour mettre en avant l’essai de Michael McMeeken. L’Anglais vient tout juste d’arriver à Perpignan, en provenance de Castelford. Et doit sa réalisation à son compatriote Tom Davies, auteur d’une course exceptionnelle.

Après un coup de pied, Sam Tomkins récupère le ballon. Mais plutôt que d’aller chercher un tenu, Tomkins cherche l’extérieur, et passe à Davies. La suite, c’est un intervalle parfaitement négocié, une accélération et un cadrage-débordement pour un total de quatre défenseurs mis dans le vent. Et si l’un deux a le courage de revenir pour sauver son équipe avec un superbe plaquage dans la course, Davies a la lucidité de chercher le soutien d’un coéquipier. McMeeken, donc, bien content d’aller à dame…

L’essai est à découvrir à 4:43 :

Crédit vidéo : Dragons Catalans