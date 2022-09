VIDEO. ''Coup de tête'', attitude antisportive, Pablo Matera ne s'est pas fait des amis en Nouvelle-Zélande

RESUME VIDEO. Essai de 100m, défense de fer, les All Blacks atomisent les Pumas dans le Rugby ChampionshipCe samedi, les All Blacks ont dominé l'Argentine avec la manière dans le Rugby Championship. Plus de 50 points inscrits, 7 essais marqués et une prestation convaincante malgré la pluie. Vainqueurs il y a sept jours, les Pumas ont été incapables de rééditer leur performance. Si agressifs et solides en défense voilà une semaine, ils ont été dominés dans le combat lors du match retour. Ce qui n'a pas forcément été du coup de certains Argentins, à commencer par Pablo Matera. Durant la rencontre, le 3e ligne des Crusaders a eu un accrochage avec le talonneur remplaçant Dane Coles. Il pourrait d'ailleurs être cité pour son geste sur le joueur des Hurricanes.

Par la suite, l'ancien joueur du Stade Français n'a pas voulu serrer la main du All Black en fin de partie. Au lieu de ça, il lui a donné une grosse tape sur l'épaule. Une attitude que les supporters n'ont pas appréciée. Estimant que ce n'était pas sportif de sa part. D'autres estiment qu'il n'y rien d'antisportif "à être vrai plutôt que de montrer un faux respect avec une poignée de main forcée". Qu'en pensez-vous ?

No love lost between Matera and Coles.#NZLvARG pic.twitter.com/CBsF0faFdZ