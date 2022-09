RESUME VIDEO. Essai de 100m, défense de fer, les All Blacks atomisent les Pumas dans le Rugby Championship

La Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée de l'Argentine ce samedi dans le Rugby Championship en marquant 7 essais pour un score sans appel.

Une réaction était attendue de la part des All Blacks après la défaite historique face à l'Argentine. Ce samedi, sous la pluie, les hommes d'Ian Foster ont répondu avec la manière aux critiques. A la faveur d'une excellente attaque et d'une défense très solide, les Néo-Zélandais ont dominé les Pumas pour une victoire 53 à 3 ! Les locaux ont inscrit sept essais devant leur public. Bien plus agressifs dans le combat, excellents en touche (14/14) et en mêlée (9/10), ils ont bénéficié de bons ballons et ont su les exploiter avec maîtrise. En témoigne le faible nombre de turnovers concédés par les All Blacks (5 contre 13 pour l'Argentine). Et quand ils ont ce genre de ballons, il est difficile de les arrêter.

À voir leur détermination lors du haka, ils avaient à coeur de performer ce samedi. Néanmoins, c'est une fois de plus une victoire à réaction comme cela avait été le cas face à l'Afrique du Sud. Désormais, les All Blacks ont besoin de constance dans la performance. Les deux rencontres face à l'Australie, d'abord à Melbourne puis à Auckland, devront se solder par des matchs tout aussi maîtrisés. Les leaders en vue ce samedi, Cane, Savea, Mo'unga ou encore Ioane, seront aussi attendus. Car cette victoire n'a pas effacé les erreurs des précédents tests. Mais le travail commence à payer pour les Néo-Zélandais qui semblent monter en puissance. Il faut dorénavant confirmer. Quant aux Pumas, ils auront fort à faire contre les Boks.