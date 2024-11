VIDEO. CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain célèbre le jeu de mouvement avec son nouveau maillot

Pour la Champions Cup 2024/2025, le Stade Toulousain mêle héritage et modernité avec son maillot Third. Une tenue pensée pour le mouvement, fidèle au jeu fluide des Rouge et Noir.

Le Stade Toulousain, club le plus titré de l’histoire du rugby européen avec ses 6 étoiles, a levé le voile sur son tout nouveau maillot Third, dédié à la Champions Cup 2024/2025. 𝙎𝙬𝙞𝙛𝙩 𝘽𝙮 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 🧬



Quand la vélocité et l'agilité dessinent notre Maillot Third version 24/25 ⚡



Quand la vélocité et l'agilité dessinent notre Maillot Third version 24/25 ⚡

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 19, 2024 Une célébration du jeu de mouvement Sobre et élégant, ce maillot incarne les valeurs fondamentales du jeu toulousain : vélocité, agilité et précision, symbolisées par le mantra « Swift by Design » ou « Rapide par essence ». Visuellement, le maillot fait honneur aux couleurs historiques du club avec un design minimaliste mais percutant, mêlant le rouge et le noir. Cette tenue incarne à la fois la modernité et le respect des traditions, rappelant que l'élégance est indissociable de l'identité toulousaine. Chaque détail semble pensé pour refléter l'agilité et la fluidité des gestes techniques, du crochet au cadrage-débordement. Le rendez-vous de la Champions Cup Le maillot ne sera pas qu'une simple tunique. Il accompagnera les Stadistes dans des chocs d'exception face aux Sharks de Durban, Exeter, Leicester et l'Ulster. Ces adversaires de renom promettent des confrontations âprement disputées, où la vitesse et l'intelligence de jeu seront primordiales. L'ADN du Stade Toulousain repose sur un jeu résolument tourné vers le mouvement, qui a marqué des générations de joueurs et de supporters. Le maillot 2024/2025 met en lumière cet héritage tout en s'inscrivant dans une dynamique de performance et de modernité. Avec cette tenue, les joueurs du Stade Toulousain porteront fièrement les espoirs de leurs supporters dans la prestigieuse Investec Champions Cup, où chaque détail compte. Les Toulousains, habitués des sommets, viseront à nouveau la victoire ultime.