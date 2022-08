VIDEO. AMICAL. RUGBY. Matchs amicaux : Derby breton et Bayonne récidive face Bordeaux-Bègles

Ce samedi 20 juillet, l’UBB a subi la loi d’un Aviron Bayonnais qui semble vouloir commencer sa saison sur les chapeaux de roues.

Comme à son habitude, les matchs amicaux de pré-saison ne traduisent pas grand-chose par rapport à l’exercice qui s’annonce. Cependant, ils permettent de voir quelles équipes ont mené une préparation plus efficace que d’autres. Pour l’occasion, c’est l’Aviron Bayonnais qui enchaîne à Jean Dauger en se mettant dans la poche l’UBB de Christophe Urios (25-10). Une semaine après leur victoire face à Colomiers, les Basques semblent déjà prêts à entamer les hostilités. Si elle n’inquiète, évidemment, pas, cette défaite est digérée par les Bordelo-Béglais afin de gommer les quelques impuretés observées dans le jeu. Pour Rugbyrama, Romain Buros s’est exprimé : “Nous avons vu les points qu’il nous reste à travailler. C’est une bonne piqûre de rappel avant de reprendre le championnat et avant notre second match amical (Clermont le 26 août). Au moins, ça montre que nous avons encore beaucoup de choses à travailler, que ce soit physiquement ou même sur notre plan de jeu.”

Top 14. Lopez, Baget, Buliruarua.. Quel XV type pour Bayonne en 2022-2023 ?

Pour l’autre match amical de ce samedi 20 août, c’est le RC Vannes qui s’est fait la malle face au Rennes EC Rugby. Dans ce derby breton d’un niveau inédit, Rennes est monté en Nationale 1, les Vannetais n’ont fait preuve d’aucune pitié face à leurs voisins. Avec une rencontre axée sur la conquête et la défense, la formation de Pro D2 a dominé grâce à trois essais d’avants sur le score de 21 à 0. Malgré leur large victoire, la victoire n’a pas forcément été facile, comme l’explique l’entraîneur Jean-Noël Spitzer pour le média Le Télégramme : “On est en difficulté aujourd’hui sur le poste de 9, on savait qu’on allait avoir du mal à relancer le jeu avec un manque de fluidité.”

🙌Belle journée de partage avec nos supporters pour conclure cette préparation, par une victoire 21-0 face à Rennes.



Plus de 2 200 spectateurs sont venus à Jo-Courtel, cet après-midi, pour encourager nos joueurs ! Vous êtes au top 😍👍#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/c6KS7TeG9S — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) August 20, 2022



RUGBY AMATEUR. INCROYABLES BRETONS ! Rennes est champion de France de Fédérale 1

Samedi 20 août :

Aviron Bayonnais - Union Bordeaux Bègles > 25 à 10

Bordeaux Bègles > 25 à 10 Vannes - Rennes > 21 à 00

Mercredi 24 août

Castres - Connacht à Mazamet

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août :