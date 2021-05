VIDEO. Ailier vs Pilier, Marika Koroibete fait exploser Nepo Laulala comme du pop-corn !

L'ailier international australien Marika Koroibete a collé un énorme tampon au pilier Nepo Laulala lors du match de Super Rugby entre les Rebels et les Blues.



Ce samedi, les Rebels n'ont pas existé face aux Blues en Super Rugby. Le score est sans appel, 50 à 3 avec six essais à la clé dont deux doublés par Sotutu et Akira Ioane. Les Australiens n'ont jamais trouvé la faille en attaque dans la défense néo-zélandaise et ils ont aussi échoué en défense pour contenir les assauts des visiteurs. On a pourtant vu l'un des plaquages les plus impressionnants de la saison de la part Marika Koroibete. Sans doute vexé par la tournure qu'a pris le match, l'ailier, qui n'a sans doute pas vu un ballon de la partie, a passé ses nerfs non pas sur son vis-à-vis ou bien l'ouvreur adverse, mais le pilier Nepo Laulala. Lequel n'a pas vu venir le Wallaby et s'est retrouvé sur les fesses.