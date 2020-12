Tuisova renverse les Géorgiens comme des quilles avant un offload tout en finesse [VIDEO]

Ce samedi, les Fidji ont pris le dessus sur la Géorgie lors du match de la classement pour la 7e place de la Coupe d'automne des nations.

On regrette vraiment que les Fidjiens n'aient pas pu défendre leur chance dans cette Coupe d'automne des nations. Forfaits contre les Bleus, l'Italie puis l'Ecosse, les coéquipiers de Tuisova et Nadolo ont dominé ce samedi la Géorgie pour la 7e place. Mais ils auraient très bien pu être à la place des Italiens et affronter le Pays de Galles voire l'Irlande selon les résultats des matchs de poules. Après plusieurs semaines sans jouer, ils avaient des fourmis dans les crampons. Et il n'a pas fallu deux minutes avant que Nadolo ne marque le premier essai du match. L'ancien joueur de Montpellier s'est fendu d'un triplé dans cette rencontre pour un score large en faveur des Îliens, 38 à 24 malgré trois essais, dont deux de Saghinadze (Aurillac), et Melikidze (Paris).



Quelques instants plus tard, Dyer y allait de sa réalisation puis c'est Tuisova qui franchissait la ligne. Le Lyonnais a été décisif sur l'essai de Kunavula avant l'heure de jeu avec une prise de balle tout en puissance où il a tout d'abord assis un premier défenseur puis emporté trois autres Géorgiens dans sa course. En tombant, il a eu la lucidité d'adresser une très belle passe au contact pour son troisième ligne. L'un des plus beaux essais de la compétition. Laquelle se termine sur une bonne note pour les Fidjiens après tous les problèmes liés au Covid.