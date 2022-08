RUGBY. VIDEO. Le jour où les All Blacks ont humilié les Springboks chez eux

En 2016, la Nouvelle-Zélande n'avait fait qu'une bouchée de l'Afrique du Sud sur sa pelouse. Les All Blacks avaient inscrit 7 essais aux Springboks.

À quelques jours du choc entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande dans le Rugby Championship, retour sur l'une des plus larges victoires des All Blacks face aux Springboks devant leur public. Nous sommes en 2016 et les Néo-zélandais ont roulé sur la compétition. Champion du monde en titre, ils ont remporté leurs cinq premiers matchs, passant notamment 42 points aux Wallabies d'entrée puis 57 aux Pumas à Hamilton. Mais les Boks ont une revanche à prendre. Le 17 septembre, à Christchurch, ils ont encaissé six essais pour une défaite 41 à 13. Et ils ne se sont pas vraiment rassurés en battant l'Australie seulement 18 à 10 une semaine avant de recevoir les hommes de Steve Hansen.



L'entame du match laisse penser que les débats seront disputés. Après deux pénalités de chaque côté, les deux nations sont dos à dos. Mais la rencontre va basculer en faveur des visiteurs, bien décidés à terminer le Rugby Championship en beauté. Dagg trouve la faille pour la première fois à la 22e avant un deuxième essai de Perenara. À la pause, les Boks sont toujours dans la course (6-12). Le second acte sera cependant fatal aux locaux. Dagg double la mise dès la reprise, Barrett y va aussi de son essai à la 54e puis Perenara s'invite une seconde fois à la fête. 29 à 15 à l'heure de jeu après cinq pénalités de Steyn, la victoire a choisi son camp. Mais les Blacks n'en ont pas terminé avec les Boks. Doublé pour Barrett puis trois nouveaux essais en l'espace de sept minutes par Taylor, Smith et Squire pour un score mémorable de 57 à 15. Une fessée qui avait laissé des traces. Un an plus tard, les All Blacks infligeront une nouvelle humiliation aux Sud-Africains avec un cinglant 57 à 0 à Albany. Deux ans après, les Boks soulèveront la Coupe du monde.