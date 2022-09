RUGBY. VIDÉO. Imhoff se prend un missile sol-air de Steyn en pleine poire

À l’occasion de la dernière journée de Rugby Championship, les Pumas ont affronté les Springboks au Kings Park Stadium de Durban.

Ce samedi 24 septembre, Juan Imhoff a dû la sentir passer. Rien de grave, enfin… Pour remettre un peu de contexte, l’ultime rencontre du Rugby Championship 2022 vient de démarrer à Durban. Nous jouons la troisième minute du match quand François Steyn tente un coup de botte sur sa ligne des 22. Pendant ce temps-là, Juan Imhoff était vite monté en contre afin de gêner le Springbok. Une intention pleinement réussie (malgré lui) car il prend le ballon en pleine tête. François Steyn aurait pu faire très mal à l’ailier du Racing 92. Sonné quelques secondes, ce dernier n’a eu aucune séquelles. On peut souligner la solidité du garçon quand on sait que malgré ces 35 ans, le sud-africain est connu mondialement pour la puissance de ses coups de pied.

Belle complicité de Racingmen entre Frans Steyn et Juan Imhoff https://t.co/vUtKT8qSy1 — Aurelien Bouisset (@Aurelebouisset) September 24, 2022

Imagine taking a Frans Steyn kick to the face! 🤕#Rugby #Springboks pic.twitter.com/cN2qSvw30v — The Rugby Guy (@jarryd_harris) September 24, 2022

Un coup de pied qu’il a utilisé dans la peau d’un numéro 10 durant ce match. En effet, Handre Pollard est blessé et son remplaçant, Elton Jantjies, a été écarté du groupe en raison de relation extra-conjugale avec un membre du staff des Springboks. Le joueur n’a d’ailleurs pas été épargné par la presse sud-africaine. Le média SA Rugby magazine déclarant par exemple : “Frans Steyn a réussi un penalty à longue portée lors de la victoire des Boks contre l'Argentine samedi, mais c'est son dégagement chargé par Juan Imhoff qui aurait peut-être laissé plus d'impression.” Sur les réseaux, certains se sont empressés de le défendre comme cet internaute déclarant : “À 35 ans et jouant à un autre poste, Frans Steyn a fait ce qu'on lui demandait pendant 80 min.”

At 36 years old and playing out of position Frans Steyn did what was asked of him for 80 min. — Sergei (@Sergei049523372) September 25, 2022

Il avait d'ailleurs réalisé quelques drops ou pénalités iconiques d'une distance record. En 2010, alors joueur du Racing 92, il inscrivait par exemple une pénalité de 66 mètres face au Leinster. Un geste dont seul lui et ses compatriotes ont le secret. On se rappelle également du talent de son prédécesseur Percy Montgomery pour ce type de réalisation. Plus récemment, ce sont Johan Goosen, avec une pénalité de 67 mètres réussie quand il jouait en équipe universitaire, et Cheslin Kolbe, auteur d'un drop de plus de 50 mètres en finale de Top 14, qui ont pris sa succession.