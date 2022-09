RUGBY. Pro D2. Rouen leader, Grenoble s'offre Agen, Vannes domine Biarritz, tous les résultats

Vainqueur de Colomiers, Rouen est leader de la Pro D2 devant Grenoble. Les Isérois sont allés battre Agen tandis que Vannes a dominé Biarritz.

Après deux journées de Pro D2, seules deux formations sont encore invaincues : Rouen et Grenoble. Logiquement, les Normands et les Grenoblois occupent la tête du classement avec huit points. Mais les premiers cités sont pour l'heure leaders de la Pro D2 grâce à une meilleure différence de points. Rouen, qui avait dominé le promu Massy lors de la première journée, a battu Colomiers ce vendredi soir. Mais la belle opération de cette soirée est à mettre au crédit des Isérois. Vainqueurs de l'ASBH à Grenoble, ils sont allés s'imposer à Agen 16 à 11. Et ce, malgré trois cartons jaunes encaissés. Les visiteurs ont même évolué à 13 pendant quelques instants. Mais les locaux n'ont pas su en profiter outre mesure. De précieux points glanés à l'extérieur qui pourraient faire la différence en fin d'exercice. Pour le SUA, c'est un premier faux pas qu'il faudra rattraper à l'avenir.

Dans les autres rencontres, Vannes a pris le meilleur sur le BO et grimpe à la 5e place. Un match marqué par un carton rouge et beaucoup d'indiscipline puisque neuf pénalités ont été marquées au total. Notez que le FCG est la seule formation à avoir gagné à l'extérieur. Le SV XV n'est pas passé loin d'une belle performance à Nevers (20-18) et repart avec un précieux point de bonus défensif. Seul Oyonnax a glané les cinq points de la victoire à la faveur de cinq essais dont un doublé du demi de mêlée Cassang contre Massy. La saison du RCME pourrait être longue avec 73 unités encaissées en deux journées. La semaine prochaine, le FCG ira défier Oyonnax dans un derby qui promet d'être intéressant. Rouen recevra de son côté Vannes.

Les résultats de la 2e journée de Pro D2 :