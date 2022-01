RUGBY. La série « Youth Unstoppables » de Mastercard et World Rugby reçoit le soutien de RugbyPass

« Youth Unstoppables », une série de vidéos portées par Mastercard et World Rugby avec le soutien de RugbyPass qui met en avant le parcours de jeunes rugbywomen.

Youth Unstoppables est une série de contenus numériques unique mettant en avant 17 jeunes athlètes féminines à travers le monde dont le parcours est une vraie inspiration. Ces vidéos célèbrent la passion et le dynamisme de jeunes femmes et filles remarquables dont la volonté "leur a permis de surmonter les obstacles et de s'épanouir sur et en dehors du terrain en jouant au rugby et en soutenant leur équipe".

Alors que le compte à rebours se poursuit avant la Coupe du Monde de Rugby 2021, qui se jouera en 2022 en Nouvelle-Zélande, RugbyPass est fier de donner encore plus de visibilité au partenariat entre Mastercard et World Rugby alors qu'ils lancent la série de contenus digitaux Youth Unstoppables.

La série met en avant les valeurs de Mastercard, World Rugby et RugbyPass dans le but d'inspirer davantage de femmes et de filles à jouer et à regarder ce sport. Et ce, en présentant le rugby féminin comme le sport collectif le plus complet et le plus diversifié - sur et en dehors du terrain. En outre, World Rugby et Mastercard organiseront des expériences et des contenus uniques dans le but d'inspirer les jeunes femmes à s'impliquer dans le sport, en leur donnant l'opportunité de développer leur passion.