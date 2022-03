RUGBY. 6 Nations. Fickou, Cros, Dupont, tous les essais de France/Angleterre en vidéo

VIDEO. 6 Nations. Fickou délivre le Stade de France après une superbe passe de NtamackL'équipe de France a inscrit le premier essai du match face à l'Angleterre après un très bon travail de Villière puis une superbe passe Romain Ntamack. Le deuxième essai des Bleus a mis plus de temps à arriver. En place en défense, les Tricolores ont manqué de belles occasions à cause de fautes de main. Mais sur une ultime attaque avant la pause, l'ouvreur tricolore a trouvé la faille entre deux défenseurs. Et c'est François Cros qui a terminé le travail.

Peu inventifs pendant plus de 40 minutes, les Anglais ont trouvé la faille avant la 50e après une bonne percée au centre du terrain.

Longtemps sous pression dans ce deuxième acte, les Tricolores ont fait le dos puis frappé par Dupont après une séquence où les Bleus ont accéléré et mis du rythme. Un essai qui sera celui de la victoire pour les Bleus.

It had to be him! 🙌



Antoine Dupont goes over to move France clear of England again #GuinnessSixNations | #FRAvENG pic.twitter.com/PZmRsNlAnj