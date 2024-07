RÉSUMÉ VIDÉO. Brillamment qualifiée, France U20 donne rendez-vous aux Baby Blacks le 14 juillet !

Le XV de France des moins de 20 ans a battu le Pays de Galles 29 à 11, décrochant ainsi une victoire bonifiée qui les propulse en demi-finale du championnat du monde.

Hugo Reus et ses coéquipiers ont montré une détermination sans faille tout au long de la rencontre. Dès le début du match, les jeunes Bleus ont imposé leur rythme, ne laissant aucune chance à des Gallois déterminés de revenir dans la partie.

La domination française s'est concrétisée par plusieurs essais, couronnés par une solide défense. Bosmorin s'est offert un doublé (8e, 37e), Lacombre a aussi trouvé la faille à la demi-heure. Mais il a fallu attendre la 44e pour voir Castro-ferreira sceller le résultat de la partie.

Dans des conditions difficiles à cause de la pluie tombée plutôt sur le stade, et surtout du vent féroce qui a soufflé sur la partie, les Bleuets ont dû s'adapter. Ils ont très bien géré les éléments dans le premier acte. Avant de connaitre plus de difficulté à mettre leur jeu en place après les citrons. Il faudra peaufiner les lancements et la conquête tout en faisant preuve de patience et de maitrise pour espérer voir la finale.

Cette victoire permet aux Bleuets de se qualifier pour les demies du tournoi pour la quatrième fois consécutive. Un exploit qui souligne la régularité et la qualité du travail effectué par la Fédération Française de Rugby dans la formation des jeunes talents.

Les regards se tournent désormais vers la Nouvelle-Zélande, prochain adversaire des Bleus. La France a encore en mémoire la défaite d'un point subie face aux Baby Blacks la semaine dernière. Les Tricolores aborderont cette demi-finale avec l'envie de prendre leur revanche et de prouver qu'ils ont tiré les leçons de cette défaite amère.

L'entraîneur Sébastien Calvet peut se réjouir de voir son groupe progresser match après match. La rencontre face aux Néo-Zélandais s'annonce palpitante, avec des enjeux énormes pour les deux équipes. Une victoire en demi-finale offrirait aux Bleuets une chance de décrocher le titre mondial tant convoité.

Le rendez-vous est pris dimanche 14 juilllet : les fans de rugby auront les yeux rivés sur cette confrontation épique. Les jeunes Français devront faire preuve de la même intensité et discipline qui leur ont permis de briller jusqu'ici. Ensemble, ils peuvent écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du rugby français.