Pro D2 - La botte de Jérôme Bosviel lance la saison de Montauban ! [VIDÉO]

Auteur de 23 points pour son équipe, dont la pénalité de la gagne, l’artilleur montalbanais a démontré une nouvelle fois sa régularité.

Sapiac a retenu son souffle jusqu’à la dernière minute, dimanche dernier. Mais même menés 21-30 à 10 minutes du terme, les Montalbanais ont pu compter sur leur buteur fétiche dans le « money-time ». Alors que l’arbitre venait récompenser d’une pénalité l’excellent travail des « verts et noirs » à 3 reprises en 5 minutes (70’, 73’, 75’), Jérôme Bosviel se chargeait lui de viser le poteau du milieu. D’abord pour réduire la marque, puis pour égaliser, face à de valeureux Biarrots.

A égalité de points désormais, les montalbanais dégagent le ballon loin de leur camp, mais Ximun Lucu choisit de relancer, avant de transmettre à son ailier Barry, qui se fait coffrer. Le pilier sapiacain Paul Tailhades gratte rapidement le ballon, et l’arbitre accorde une nouvelle pénalité aux locaux... la quatrième en 7 minutes ! Quasiment sur la ligne des 50, et avec 77 minutes dans les jambes, Bosviel ne tremble pas. L'ouvreur de formation assure son coup de pied. Cette fois-ci, c’est celle de la gagne. Les Montalbanais s’imposent finalement 33 à 30, et lancent parfaitement leur saison. Même s'ils peuvent tout de même remercier des Basques bien trop indisciplinés.

La semaine prochaine, Montauban ira défier des Grenoblois revanchards après leur défaite à Aurillac (26-13). Tandis que le BO recevra des Biterrois (encore) défaits ce week-end contre Soyaux-Angoulême (24-28).