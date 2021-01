VIDEO - ''On est redouté alors qu'avant on ne l'était pas du tout'', estime Fickou à propos des Bleus

Sur le plateau du Canal Rugby club, le Tricolore Gaël Fickou évoque le nouveau statut du XV de France après ses très bons résultats en 2020.

Ce jeudi soir, le centre du XV de France Gaël Fickou était l'invité du Canal Rugby club, l'occasion pour lui de parler du plaisir qu'il a désormais de porter le maillot bleu. Un plaisir décuplé par les récentes performances tricolores. "Avant on perdait, donc c'était pas facile d'y aller. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Ça fait longtemps que j'y suis et ça fait longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir." En 2020, les hommes de Galthié ont longtemps été en course pour la victoire dans le Tournoi. Ils auraient même pu remporter le Grand Chelem sans une défaite contre l'Ecosse. A l'automne, ils ont ensuite joué la finale de l'Autumn Nations Cup face à l'Angleterre avec une équipe largement remaniée. "Là on y va avec la banane. Avant on était heureux d'y aller, heureux d'être pris, mais on savait que ça allait être très compliqué malheureusement parce qu'on perdait la plupart de nos matchs."

Le joueur du Stade Français estime qu'en l'espace d'une année, et de ses succès sur les Anglais l'hiver dernier ainsi qu'à Cardiff face au Pays de Galles, les Bleus ont changé de statut. "Nos adversaires sont de plus en plus vigileants. Ils savent que l'équipe de France peut gagner les matchs. Je pense qu'on est la cible aujourd'hui. On est redouté alors qu'avant on ne l'était pas du tout. Mais il faut rester humble et continuer à travailler." Pour leur premier match du Tournoi 2021, les Bleus iront en Italie pour défier la Squadra à Rome. S'ils n'y ont plus perdu depuis 2013, ils n'ont pas le droit à l'erreur.