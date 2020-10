Non Mais C'est Quoi Ce Geste Impossible De Moisés Duque ?😱 [VIDEO]

Le centre du Brésil Moisés Duque a réalisé un geste incroyable face à l'Uruguay dans le cadre du South American Rugby Championship.

On aurait pu se contenter de ne mettre que la vidéo dans l'article tellement le geste est dingue. Mais on va le replacer un peu dans le contexte. Il y a quelques jours, le Brésil affrontait l'Uruguay dans le cadre du South American Rugby Championship. Une compétition à quatre équipes avec l'Argentine et le Chili qui lance la qualification pour la Coupe du monde 2023 en France. Le groupe brésilien est composé de 28 joueurs basés au Brésil et de deux joueurs basés à l'étranger : Lorenzo Massari (Parabiago, Italie) et Wilton Rebolo (Rugby United New York, USA). Parmi les locaux, on trouve les frères Sancery, passés par Albi, mais aussi Moisés Duque.



On n'avait pas jou√© deux minutes que ce dernier faisait passer le ballon de l'un √† l'autre des jumeaux avec un geste incroyable. Face √† la pression d'un d√©fenseur, il n'a pas eu le temps de contr√īler le cuir. D'une main, il a r√©ussi √† glisser le ballon √† son co√©quipier en le faisant passer dans son dos. Une sorte de chist√© √† la vol√©e du plus bel effet qu'on ne se lasse pas de regarder. Le Br√©sil s'est cependant inclin√© 25 √† 17.