Mi Chabal mi Bolt, Taylor Paris découpe la défense d'Aurillac comme du beurre [VIDEO]

L'ancien joueur de Castres et d'Agen Taylor Paris se régale sous les couleurs d'Oyonnax en Pro D2 à l'image de cet essai face à Aurillac.

Cinq matchs, cinq victoires, le début de saison d'Oyonnax est parfait jusqu'à présent. Il faut dire que le calendrier leur est particulièrement favorable puisqu'avec le report de la réception de Montauban, ils ont joué trois matchs à domicile ces dernières semaines. A la maison comme à l'extérieur, les joueurs de l'Ain sont en place à l'image d'un Taylor Paris auteur de trois essais depuis le début de l'exercice 2020/2021. Il faut dire que l'ancien Agenais et Castrais s'est offert un doublé ce vendredi soir lors de la réception d'Aurillac.



Des visiteurs qui leur ont facilité la tâche avec trois cartons jaunes, dont deux encaissés dans le second acte. Pourtant, c'est en première période et lorsque les Aurillacois évoluaient à 15 que Paris s'est fendu d'un superbe essai. Après avoir contrôlé un dégagement du pied, il a accéléré dans un intervalle puis fait confiance à ses cannes pour mystifier ce qu'il restait de la défense adverse. Un superbe essai de près de 80 mètres. Crédit vidéo : PRO D2 - Officiel