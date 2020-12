Les Bleus se magnifient et frôlent l'exploit face à l'Angleterre dans son antre [VIDEO]

A la faveur d'un superbe essai de Dulin et de plusieurs pénalités, le XV de France a poussé l'Angleterre jusqu'aux prolongations dans cette finale.

Il ne fallait pas être cardiaque pour regarder cette finale de la Coupe d'automne des nations. Les Tricolores ont fait plus qu'honneur au maillot du XV de France et régalé tous leurs supporters lors d'un match qui restera dans les annales du rugby mondial. C'est la première qu'une rencontre internationale à XV s'est jouée à la mort subite après prolongations. Un format qui a mis les nerfs des supporters à rude épreuve. Ils ont poussé derrière des Bleus qui ont fait plus que rivaliser face aux vice-champions du monde. Ils les ont fait déjouer et douter. Marquant un superbe essai par Dulin en première période lorsque Jalibert a déchiré la défense. Puis ils ont produit une énorme séquence défensive pour résister aux assauts anglais avant la pause. Rester encore à tenir 40 minutes à ce rythme.



Ils ont fait mieux que ça ! Poussant l'Angleterre à une double prolongation jusqu'à cette pénalité victorieuse de Farrell. Lui qui avait déjà manqué plusieurs coups de pied faciles face aux perches a inscrit le plus important. Quelques minutes plus tôt, c'est Cowan-Dickie qui avait sauvé la tête des sujets de Sa Majesté en marquant enfin un essai pour le XV de la Rose alors que la sirène ne demandait qu'à sonner. Cruel pour ces Bleus qui ont mis tant d'énergie pour tenir le score. Eux que la presse et leurs adversaires avaient pris de haut pendant toute la semaine ont montré qu'avec du coeur et de la solidarité, tout est possible.

Crédit vidéo : France tv sport