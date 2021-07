JO. VIDEO. Les Bleues déjà en quart après une première journée parfaite à Tokyo !

Après un gros combat face aux Fidjiennes (12 à 5), les Françaises ont déroulé contre les Brésiliennes (40 à 5), plus tard dans la journée. Les voilà qualifiées.

C'était une entrée en matière pour le moins difficile, puisqu'affronter les Fidji en guise de mise de premier match n'a jamais rien d'une mise en bouche. Mais les Françaises, si équipées, ont fait tombé les comparses des champions olympiques masculins grâce à une meileure organisation offensive et surtout, une défense de fer. Car si les lèves-tôt (2 heures du matin) ont vu Fanny Horta puis Séraphine Okemba parvenir à faire sauter le verrou adverse pour répondre à l'ouverture du score fidjienne, le plus dur serait de résister aux longues séquences imposées par les femmes du Pacifique par moment. En ce sens, la dernière minute de la partie était un vrai symbole de résilience et de cohésion pour assurer la victoire (12 à 5), les Bleues découpant à tour de bras, rattrapant tous les coups sans ne jamais rien lâcher.

Ça déroule face au Brésil

En revanche, ce fut plus évident face aux Brésiliennes. Bien qu'accrocheuses et dôtées de quelques individualités intéressantes, les Sud-Américaines n'ont pas pu tenir la cadence face à Anne-Cécile Ciofani et consorts. D'emblée, cette dernière donnait le tempo grâce à un doublé marqué sur ses qualités athlétiques. Puis l'insaisissable Lina Guérin lui répondait avant et après la pause en plantant à son tour un doublé, qu'un essai de Silva pour les Jaunes ne venait même pas inquiéter. Résultat ? Une fin de match pleine d'aisance pour les Bleues et en comptant les réalisations de Utulele, Le Pesq et Jacquet, une victoire 40 à 5. En clair, une première journée parfaite à Tokyo et une qualification qui s'approche à pas aussi grands que ceux d'Okemba. Rendez-vous demain dès 2h30 pour la suite des aventures d'Izar et des siennes !