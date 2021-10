CLASSEMENT PRO D2. L'énorme déboulé de Myles Edwards permet à Vannes de sortir de la zone rouge [VIDEO]

On fait le point sur les résultats de la 9e journée de Pro D2 avec les succès d'Oyonnax sur Béziers, de Colomiers à Grenoble et de Carcassonne sur Agen.

C'est une victoire qui fait du bien aux Bretons. Ce n'est peut-être pas la plus spectaculaire de la saison. Mais en l'emportant 20 à 13 sur Bourg-en-Bresse, Vannes est enfin sorti de la zone de relégation. Un match notamment marqué par l'énorme prise de balle en puissance du deuxième ligne Myles Edwards. L'Anglais a tout emporté sur son passage et ainsi permis au RCV d'enchaîner sur un deuxième succès en trois matchs. À l'inverse Agen n'a pas réussi à enchaîner à Carcassonne et reste lanterne rouge du championnat. En haut du classement, Mont-de-Marsan et Bayonne se tirent la bourre à coup de bonus offensif. La bonne opération de la soirée, c'est la victoire de Colomiers sur la pelouse de Grenoble, incapable de l'emporter ou encore de décrocher un bonus défensif malgré une double supériorité numérique en deuxième période. Colomiers conserve sa troisième place.

Les résultats de la 7e journée de Pro D2 :

Mont-de-Marsan 41 - 20 Nevers

Narbonne 9 - 35 Bayonne

Vannes 20 - 13 Bourg-en-Bresse

Aurillac 20 - 12 Aix

Carcassonne 15 - 11 Agen

Montauban 36 22 Rouen

Grenoble 15 - 22 Colomiers

Le classement de Pro D2 :