Champions Cup - Alex Goode s’offre un essai de grande classe pour la victoire des Sarries ! [VIDÉO]

Auteur d’une prestation XXL contre le Leinster, l’ouvreur anglais Alex Goode s’est même offert le luxe d’inscrire un magnifique essai.

Il aura fallu finalement attendre la 37ème minute à l’Aviva Stadium hier, avant de voir le premier essai de la partie. Alors que les Saracens mènent déjà 15-3, grâce à leurs buteurs Goode et Daly, les Anglais nettement dominateur vont s’illustrer par un superbe lancement de jeu.

Au centre du terrain, le demi de mêlée Richard Wigglesworth éjecte le ballon sur Vincent Koch. Le pilier très actif durant ce match, trouve son demi d’ouverture Alex Goode dans le dos, tandis que Billy Vunipola plongeait en leurre. Le numéro 10 donne, lui, à hauteur pour son centre Duncan Taylor avec une magnifique passe au cordeau. L’écossais nécessite l’intervention de deux Leinstermen pour l’arrêter. Mais même à deux sur lui, il parvient tout de même à passer les bras pour retrouver Alex Goode à l’intérieur. L’ouvreur accélère, feinte de retrouver son ailier… et enrhume l’arrière irlandais Jordan Larmour ! Quelques dizaines de mètres plus loin, Goode finira sa course dans l’en-but. Un essai qu’il transformera lui même dans la foulée.

Juste avant la mi-temps, cet essai permet de porter la marque à 22-3 pour les champions d’Europe en titre. Dans ce remake de la finale de 2019, malgré un réveil tardif des Irlandais, et un retour à 17-25 grâce à 2 essais inscrits par Porter (50’) et Larmour (61’), les Anglais sortent une nouvelle fois vainqueur de cet affrontement.