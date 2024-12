Box Maillot Mystère Rugby : une idée cadeau parfaite pour Noël ? On a testé pour vous en vidéo !

Offrez un cadeau unique pour Noël : une box mystère de maillots de rugby authentiques ! Surprise et qualité garanties pour les passionnés d'ovalie. Découvrez notre expérience de déballage.

Noël approche, et quoi de mieux pour un passionné de rugby qu’un cadeau surprise ? Chez Le Rugbynistère, on a joué le jeu du Secret Santa avec les box mystères d’UnBonMaillotRugby.com.

Je commande ma box mystère

Le principe ? Vous recevez un maillot de rugby mystère, neuf et authentique, choisi au hasard parmi les clubs ou équipes nationales. Une belle manière de diversifier sa collection et de se laisser surprendre par des tenues venues des quatre coins du monde de l’ovalie.

Une manière de diversifier sa collection et de se laisser surprendre, à l’image du jeu d’attaque imprévisible de certaines équipes de l’hémisphère sud.

Des maillots variés et de qualité

Pour ce déballage, Jules, Thibault et Théo ont découvert chacun leur box avec une excitation palpable. Premier à ouvrir la sienne, Jules a hérité du maillot noir d’Oyonnax. Sobre et élégant, il incarne parfaitement l’identité de ce club du Haut-Bugey, avec des détails soignés qui séduisent immédiatement. "La qualité est dingue, même si je me fais agripper par Alldritt, il ne bouge pas".

Et heureusement puisqu'il s'agit des tuniques officielles des clubs. Thibault, de son côté, a reçu un maillot iconique de Clermont "en direct de la boutique du Michelin". Il s'agit de la tenue que portaient Baptiste Jauneau et ses coéquipiers en Champions Cup l'an passé. "Je suis refait". Avec son design façon pierre volcanique et la mention “Yellow Army” à l’arrière du col, c'est un maillot qui claque, comme un drop en fin de match.

Un détour par l’exotisme avec Trévise

Enfin, Théo a eu droit à un maillot de Trévise, clin d'œil à l’Italie et à son rugby offensif. "Ce maillot évoque le jeu" et l'originalité. Une pièce qu’il n’aurait pas pensée à acheter lui-même, mais qui s’intègre parfaitement à sa collection grâce à cette box surprise. "Honnêtement, je n’aurais jamais pensé à acheter un maillot italien, mais là, je suis content de l’avoir !" C'est là tout l'intérêt du concept.

Quand t’es collectionneur, c’est l’assurance d’avoir des maillots uniques sans te prendre une cartouche côté portefeuille.

En plus de la qualité irréprochable des produits, UnBonMaillotRugby.com permet aux collectionneurs d’éviter les doublons en excluant certaines équipes lors de la commande. De quoi garantir une surprise totale, tout en s’assurant d’enrichir sa garde-robe rugbystique.

Une offre spéciale pour les fêtes

Pour Noël, notre partenaire propose une box débardeur offerte dès trois box achetées. Une opportunité en or pour se faire plaisir ou gâter un proche, tout en soutenant la diversité des clubs et des nations.

Un bonus qui fait plaisir, comme une pénalité récupérée à la dernière minute.

Que vous soyez un amateur du Top 14 ou curieux des maillots internationaux, voire de rugby à XIII à 7, cette expérience surprend et fait voyager. Alors, prêts à tenter l’aventure ?

Je découvre les box sur UnBonMaillotRugby.com