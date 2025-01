ARBITRAGE. Pourquoi l'essai de Penaud (UBB) face aux Chiefs est 100% valable : le détail qui change tout

L'essai de Penaud face aux Chiefs fait débat : pied en touche ou action géniale ? Décryptons la règle 18.2, qui révèle un détail crucial souvent méconnu par les supporters.

Sans pitié, l'UBB a facilement pris la mesure des Chiefs ce samedi. Les Bordelais se dirigent non seulement vers la qualification pour les phases finales. Mais ils peuvent légitimement espérer terminer à la première place de la poule devant le Stade Toulousain. Lequel a raté le bonus offensif en Afrique du Sud.

Règle peu connue, action mythique

Surtout s'ils continuent d'enquiller les essais comme ils l'ont fait face à Exeter. Déjà punis par Toulouse, les Anglais ont pris une nouvelle fessée devant leur public. Concédant près de 70 pions et pas moins de 11 essais.

Les flèches girondines Penaud et Bielle-Biarrey ont une nouvelle fois frappé avec cinq réalisations cumulées. Pourtant remplaçant au coup d'envoi, le second s'est offert un doublé et a été décisif sur l'un des trois essais de son coéquipier.

A la 44e, les deux ailiers du XV de France ont mis le feu à la défense des Chiefs au moment où l'ancien Clermontois a accéléré puis servi LBB au large. Celui-ci a joué au pied puis mis les cannes, pris le périph, avant d'être le premier sur le ballon.

Une action de génie qui fait débat

Alors que l'ovale allait sortir en touche, il a eu la lucidité, et la maitrise nécessaire, de jouer au pied pour son compère qui avait bien suivi. Penaud n'a pas eu grand-chose à faire si ce n'est être le premier à aplatir sous les yeux des défenseurs.

Une action qui a beaucoup fait parler chez les supporters. Non seulement en raison de l'extraordinaire talent de Bielle-Biarrey. Mais aussi parce que certains supporters ont estimé que le Bordelais était en touche au moment de son jeu au pied.

Ce qu'il faut savoir dans ce genre de cas, c'est que le pied en touche n'a aucune importance, car le ballon n'est pas porté. Ce qui importe aux yeux du corps arbitral, c'est que le ballon n'a pas totalement franchi le plan vertical de la touche. Une règle qui peut surprendre beaucoup de personnes, commentateurs y compris.