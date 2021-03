6 Nations 2021. Les Bleus ont-ils pu s'entraîner correctement pour le Crunch ?

Raphaël Ibanez, manager des Bleus, ainsi que Laurent Labit, évoque la préparation du XV de France pour le choc face à l'Angleterre samedi dans le Tournoi.

Le rendez-vous est pris depuis longtemps. Mais après la finale relevée et disputée de la Coupe d'automne des nations entre l'Angleterre et la France, l'atmosphère autour de ce Crunch semble encore plus électrique. Les Anglais ont eu leur lot de problème sur le pré avec notamment une grosse indiscipline et un jeu au pied défaillant. Des cadres comme Farrell et Itoje ont été pointés du doigt. Côté tricolore, c'est en coulisses que ça a principalement grincé avec un épisode Covid qui aurait pu coûter très cher au XV de France. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre et les Bleus pourront jouer les trois matchs restant. A commencer par l'Angleterre ce samedi. Une rencontre pour laquelle ils n'ont eu que quelques jours de préparation en raison de la mise à l'isolement d'une partie du groupe. A trois jours du coup d'envoi de ce choc à Twickenham, on peut se demander si Antoine Dupont et ses coéquipiers seront d'attaque. Interrogé en conférence de presse, Laurent Labit a indiqué qu'il avait senti les joueurs très concernés.

On a retrouvé le groupe dimanche soir et dès le lundi, les meetings que l’on a faits et le travail sur le terrain ont été très bonne qualité. On a senti des joueurs très investis, très impliqués. On sait la mission et ce qui nous attend samedi en Angleterre. Effectivement on a fait un très bon début de Tournoi avec ces deux victoires à l’extérieur. C'est notre troisième match à l’extérieur, on sait que c’est quelque chose d'important pour nous dans l’objectif que l’on s’est fixé de remporter cette compétition.

Ce mercredi avait lieu le désormais célèbre entraînement à haute intensité. Cependant, on rappelle que le protocole sanitaire a été renforcé. Aussi, l'encadrement a dû faire avec les hommes présents. Cependant, comme avant les premiers matchs du Tournoi, des joueurs de France U20, considérés comme immuno-Covid après avoir déjà eu le virus, ont été appelés pour renforcer le groupe. On a également pu voir des 3/4 comme Danty ou Thomas se joindre aux avants pour travailler les mêlées sous les ordres de William Servat. Malgré ces contraintes, Laurent Labit indique que le XV de France a pu travailler comme prévu.

On était 31 joueurs, on a pu travailler comme on le souhaitait avec l’intensité que l’on voulait. En essayant de travailler physiquement, comme depuis le début de la semaine, en prenant compte des différences de niveau entre les joueurs qui ont joué le week-end dernier et ceux qui n’avaient pas joué. Essayer de se retrouver sur des séquences que l’on va retrouver sur le match de samedi, sous pression et avec l’intensité nécessaire. On est plutôt satisfait de la séance que l’on a effectuée. On l'avait bien préparée et les joueurs se sont bien investis. On a eu le rendu que l’on attendait.