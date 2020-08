C'est un fait, tout le monde pense qu’il faut sauter de l’intérieur du terrain. Et si on vous disait que vous aviez tort ?

"De toute façon, personne ne comprend les règles au rugby..." Bon, et si ça changeait ? Et si on vous faisait briller à la machine à café, ou au prochain apéros avec les copains ? Certes, la tâche n'est pas toujours des plus faciles, et même les spécialistes se trompent parfois en plein direct. Le règlement est long, et complexe. Pire : il évolue constamment.

Mais pas de panique, on est là pour vous aider.