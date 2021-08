Lions. Après Hogg, Sinckler risque 3 mois de suspension pour morsure

Le pilier de Bristol risque au minimum 12 semaines de suspension si les faits sont avérés. D'autres joueurs échappent à la commission.

Le pire match international de l'année 2021 a été un vrai combat, mais souvent au-delà de la règle. Durant toute la semaine précédant le deuxième test des Lions britanniques et irlandais face aux Springboks, une ambiance nauséabonde régnait. Le défi était là, mais le sélectionneur des Boks a décidé de mettre de l'huile sur le feu et viser clairement l'arbitrage. Il aurait pu lancer quelques phrases assassines en conférence de presse, mais ce n'était pas assez pour lui. Voilà qu'il décide de sortir une vidéo d'une heure en "seul en scène" avec des séquences vidéos de toutes les erreurs d'arbitrage de Nic Berry lors du premier test entre les deux équipes. Il accusait notamment l'arbitre d'avoir manqué de respect à son capitaine Siya Kolisi en prenant plus en compte les paroles d'Alun Wyn Jones, capitaine des Lions.

Le deuxième test de ce samedi a été une véritable purge de rugby. Une ode à la désinscription de son enfant dans notre sport. Les fautes s'accumulaient et les intentions de jeu étaient remplacées par des mauvais gestes. Le Toulousain Cheslin Kolbe a évité de peu le carton rouge après une charge en l'air, déséquilibrant Connor Murray. Derrière, on a eu droit à de multiples accrochages entre joueurs. Une vidéo de Stuart Hogg a fait son apparition, montrant l'arrière écossais essayait de mordre le bras de son concurrent Willie LeRoux. Maro Itoje et Faf De Klerk auraient également pu être cités, mais aucun de tous les joueurs fautifs ne le sera.

C'est le pilier des Bristol Bears Kyle Sinckler qui vient d'être cité par le commissaire à la citation. Pour quels faits ? Une suspicion de morsure de Mostert, l'ancien deuxième ligne de Gloucester. L'incident s'est produit à la 64e minute de la rencontre, après un délayage de Mostert sur Sinckler. Les images ne sont pas claires, mais on peut voir le seconde ligne se relever et analyser son bras. Derrière, Siya Kolisi demande à l'arbitre Ben O'Keeffe de verifier. Ce à quoi le néo-zélandais répond : "Siya, je comprends ce que Franco [Mostert] a dit mais je ne peux rien y faire pour le moment. S'il y a quelque chose, ce sera réglé après le match si nous en avons besoin... oui, nous le ferons."

Si les faits sont avérés, Kyle Sinckler risque au minimum 12 semaines de suspension, la sanction variant entre 12 et 208 semaines. Le pilier pourrait donc rater les tests d'Automne avec l'équipe d'Angleterre et le début du championnat. Sinckler est déjà bien connu des citations, notamment en ce début de saison après avoir insulté l'arbitre Karl Dickson face à Exeter.