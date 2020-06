Comment le rugby est impacté par les nouvelles directives sur le ruck ?

Après la reprise du Super Rugby Aoteaora, les directives World Rugby sont-elles réellement nouvelles ? Ou simplement une application de règles déjà en vigueur ?

Beaucoup d’acteurs du rugby parlent de nouvelles règles du ruck pour cette année mais c’est une erreur de langage et d’interprétation. Un comité composé d’un joueur (Victor Vito), des coachs (Ian Foster et Joe Schmidt) et des arbitres (Wayne Barnes et Jaco Peyper) se sont réunis pour lever le coude (désolé Jaco) mais aussi pour réfléchir à l’évolution du jeu et de la règle du ruck. Ils ont ainsi résumer leur travail sur cette page remplie de vidéos explicites que nous allons tenter de vous simplifier et résumer. Rappelons les 3 principes phares à respecter avec les règles du rugby : Sécurité, équité et continuité du jeu.

Quand on fait évoluer la règle on met le curseur plus ou moins à droite ou à gauche de ces grands principes. Il semblerait que le comité mette l’accent sur la sécurité et surtout l’équité cette année. C’est ainsi qu’ils ont souligné que les arbitres laissaient trop de liberté au plaqué et soutiens offensifs pour conserver le ballon.