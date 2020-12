XV de France - Un troisième capitaine en trois semaines avec la désignation de Baptiste Couilloud

Le demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud a été désigné pour porter le brassard de capitaine face à l'Angleterre dimanche.

Après Charles Ollivon et Baptiste Serin, c'est Baptiste Couilloud qui portera le brassard de capitaine du XV de France pour le dernier match des Bleus en 2020. Le Lyonnais, sélectionné à cinq reprises, aura la lourde tâche de mener les Tricolores face à l'Angleterre lors de la finale de la Coupe d'automne des nations dimanche. Le joueur du LOU avait été appelé à Marcoussis en vue de la rencontre face à l'Écosse et l'Italie mais n'avait pas joué face aux Écossais. Il est entré en fin de partie et a apporté de la vitesse au jeu français. Pour produit de la formation lyonnaise, il sera titulaire pour la première fois avec les Bleus aux dépens du Clermontois Sébastien Bézy, appelé après le départ de Serin. Le Toulonnais avait atteint le quota de trois feuilles de matchs prévu par l'accord entre la FFR et la LNR.



On n'avait plus vu Couilloud avec le XV de France depuis le Tournoi des 6 Nations 2018. À l'époque, il n'avait joué que 36 minutes en trois matchs face à l'Italie, l'Angleterre et au Pays de Galles. Il aura dimanche une belle opportunité de briller et de pourquoi pas gagner une place dans le groupe en vue du Tournoi 2021 derrière Antoine Dupont. Le Toulousain, élu meilleur joueur du Tournoi 2020, a une place assurée mais derrière lui, Couilloud pourrait venir bousculer l'ordre établi jusqu'à présent. À 23 ans, l'ancien international U20 possède un profil qui pourrait coller à l'envie de jouer du XV de France. Serin a pour lui l'expérience et une vision du jeu qui lui permet de gérer les rencontres mais aussi de jouer les coups quand il le sent.