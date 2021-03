XV de France. Retour de deux joueurs cadres dans le groupe pour préparer le Pays de Galles

La FFR a annoncé le retour de deux joueurs en remplacement de Jonathan Danty et Wilfried Hounkpatin dans le groupe.

Le groupe pour préparer ce qui semble être le match le plus compliqué de ce Tournoi des 6 Nations 2021 a été dévoilé et on peut noter deux changements. On sait désormais que Bernard Le Roux devra passer une IRM afin de savoir s'il peut être aligné ce week-end face au Pays de Galles. Le Racingman avait dû déclarer forfait la semaine dernière après une déchirure musculaire.

Dans un communiqué, la FFR a annoncé le remplacement de Wilfried Hounkpatin (Castres Olympique) et Jonathan Danty (Stade Français Paris). Les deux joueurs rejoindront leurs clubs et ils sont remplacés par Uini Atonio (Stade Rochelais) et Arthur Vincent (Montpellier). Ils avaient été écartés en raison de leur contamination au virus après le cluster de Marcoussis. Ces deux retours marquent la fin de l'épisode Covid au sein du XV de France, mais aussi une bonne semaine de travail pour le groupe qui vient de tomber en Angleterre ce week-end (23-20).