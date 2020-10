XV de France - Qui pour défier le Pays de Galles ? À vos votes !

Enfilez le costume de sélectionneur, et choisissez les 23 Bleus à aligner pour le premier match d'automne face au Pays de Galles, le 24 octobre.

A chaque liste suffit sa peine, et votre cousin qui n'a pas joué au rugby depuis bientôt 6 ans le sait. Après une Coupe du monde pleine d'espoir, mais sans réel résultat, place au Tournoi des 6 Nations 2020. Le XV de France retrouve un jeu plaisant, ou plutôt, se crée une identité. Cette équipe, sous le signe de la jeunesse, vous a redonné de l'espoir dans le maillot bleu et vous a même ramené devant la télévision.

La période automnale a été mouvementée, entre l'épidémie mondiale, les matchs reportés, et la guerre FFR vs LNR qui a finalement abouti à une solution en faveur des clubs : 31 joueurs internationaux pendant maximum 3 matchs, au lieu de 42. Une vraie prescription de médecin généraliste. Désormais, vous connaissez ce groupe convoqué depuis le début de semaine à Marcoussis. Il ne reste plus qu'à faire valoir vos talents de sélectionneur ailleurs que sur les réseaux sociaux.

Au programme des Bleus ? Le Pays de Galles le 24 octobre, suivi de l'Irlande pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations 2020. LE match à ne pas rater pour le staff tricolore. Ensuite, ce sera le début de l'Autumn Nations Cup avec les Fidji, l'Ecosse et l'Italie, avant de jouer un match de classement le 5-6 décembre. En attendant la composition officielle qui sera révélée ce jeudi 22 octobre à 11h, heure parisienne, toulousaine, montpelliéraine, mais pas clermontoise malheureusement, on vous propose de choisir - poste par poste - vos 23 élus pour revenir sous le maillot bleu. Le tout en piochant dans la liste des 31 et sans le choix de Sekou Macalou ou Sébastien Bézy. Vous avez le choix, même à l'ouverture malgré la blessure de Matthieu Jalibert. Romain Ntamack n'a pas besoin de doublure de cinéma, mais sait-on jamais. Bouthier ? Ramos ? A vous de jouer !

Vous avez jusqu'à mercredi 14 heures pour faire valoir vos talents de sélectionneur. Après cette horaire, il ne vous restera plus que le PMU du coin ou Facebook pour vous faire entendre.