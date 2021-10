XV de France. Plus de clubs représentés chez les Bleus pour la tournée et le Tournoi ?

Un accord a été signé pour renforcer les modalités de collaboration entre les clubs du TOP 14 et le XV de France pour la saison 2021-2022.

La tournée de novembre approche à grands pas avec le match tant attendu entre le XV de France et les All Blacks. Avant cela, les Bleus ont rendez-vous avec l'Argentine le 6 novembre au Stade de France. Pour préparer ces rencontres, le staff pourra compter sur 42 joueurs pendant deux semaines avant le premier test. Celles-ci sont incluses dans la mise à disposition de quatre semaines prévue pour les tests automnaux. On peut donc imaginer qu'il y aura un turnover pour le match contre la Géorgie. Ce groupe sera réduit à 28 éléments en milieu de semaine avant chaque rencontre. Dans le cadre de l'accord renforçant les modalités de collaboration entre les clubs du TOP 14 et le XV de France pour la saison 2021-2022, 14 joueurs non retenus seront libérés de manière à être leur domicile le mercredi soir. De fait, ils pourront s'entraîner le jeudi et postuler au match du week-end. Une amélioration par rapport à la saison dernière où les joueurs libérés quittaient le groupe le jeudi seulement.



Ce n'est pas le seul point qui va dans le sens d'une bonne entente entre l'équipe de France et les clubs. En effet, parmi les 42 joueurs convoqués, 5 clubs au minimum devront compter entre 1 et 3 joueurs sélectionnés. Une manière de moins pénaliser certaines formations pendant les périodes de doublons. On peut cependant imaginer que des équipes comme Toulouse seront fortement représentées. Cependant, si aucun joueur ne sera protégé pendant la tournée de novembre 2021, ce sera le cas lors du 6 Nations 2022. Ainsi 23 éléments ne pourront jouer avec leur club lors de la 18e et la 20e journée de Top 14. Et ce, alors qu'il n'y aura pas de rencontres internationales. Au total, les internationaux seront à disposition du XV de France pendant 8 semaines lors du Tournoi, incluant 2 semaines de préparation avant le 1er match.