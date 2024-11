XV de France. Nouvelle alerte blessure pour un joueur du Stade Toulousain avant les All Blacks

Thibaud Flament apte pour défier la Nouvelle-Zélande, mais Paul Costes, a été touché à la cheville à l'entraînement, pourrait manquer le prochain match du Stade Toulousain.

Si les nouvelles sont bonnes pour Thibaud Flament, en revanche, on sait déjà que François Cros ne jouera pas face aux All Blacks samedi. Pour rappel, le troisième ligne a été victime d'une commotion face au Japon. Quant à son coéquipier, il avait été touché à la crête iliaque.

Encore un Toulousain touché

Mais il s'est entraîné ce mercredi, selon les informations de Midi Olympique. Et devrait donc tenir sa place. Il devrait être titulaire en deuxième ligne face à la Nouvelle-Zélande aux côtés de son coéquipier Meafou.

En revanche, les nouvelles sont moins bonnes concernant un autre joueur du Stade Toulousain. Le jeune Paul Costes a en effet été vu en train de quitter la pelouse du terrain d'entraînement de Marcoussis sur une voiturette.

D'après les personnes présentes sur place, il semblait pouvoir marcher. Mais on peut aussi voir que sa cheville droite a été mise dans la glace. Simple prise de précaution ou bien blessure plus sérieuse ? Pour l'heure, difficile d'en savoir plus avant les premiers examens.

Paul Costes arrive à marcher mais à voir ce qu’il a… pic.twitter.com/K3wbH6SBb6 — Nicolas Dendri (@Nicolasdendri) November 13, 2024

Retour de Fickou face aux All Blacks

Le centre ne faisait pas forcément partie des éléments pressentis pour démarrer la rencontre samedi soir à Saint-Denis. Néanmoins, c'est un élément prometteur sur lequel le staff de Fabien Galthié compte.

Une nouvelle qui ne ravit sans doute pas l'encadrement du Stade Toulousain. Malgré son jeune âge, Costes est un joueur qui compte pour Ugo Mola. Il a déjà joué six matchs dont quatre comme titulaire en Top 14 cette saison.

Il aurait très bien pu être aligné contre l'USAP le 23 novembre dans le cadre de la 10e journée de championnat. Du côté de l'équipe de France, Galthié devrait confier le centre de l'attaque à Moefana ainsi qu'à Fickou. Le Racingman reléguant ainsi Gailleton sur le banc des finisseurs.