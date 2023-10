XV DE FRANCE. Lucu Et Jalibert critiqués, Laussucq au soutien : ''ils ont le niveau international''

Les habituelles doublures du tandem toulousain Dupont/Ntamack seront à l'honneur ce vendredi soir face à l'Italie. Les deux hommes ont fait couler beaucoup d'encre.

Christophe Laussucq donne son avis

Avec la blessure d'Antoine Dupont au visage face à la Namibie, nul doute de voir Maxime Lucu associé à Matthieu Jalibert vendredi face à l'Italie. Si le numéro 10 des Bleus fait pour le moment l'unanimité au vu des belles performances qu'il a produites, ce n'est pas la même chose pour Lucu. Bien souvent critiqué pour son style de jeu, le Bordelais a tout de même conservé la confiance de son sélectionneur.

En France, cette association fait beaucoup réagir, et notamment le technicien français, Christophe Laussucq. L'ancien demi de mêlée du XV de France, et coordinateur sportif de l'UBB a tenu à donner son avis, avec un semblant d'énervement.

Pour ce dernier, les critiques qui ont fusé sur ces deux joueurs ces dernières semaines ne sont pas légitimes et ne servent pas le XV de France : "Je ne me suis pas entretenu avec Maxime Lucu. Mais je vais défendre les Bordelais. Je trouve que toute la communication qui a été faite autour de Jalibert suite à l’absence de Ntamack et maintenant l’absence de Dupont et toutes les critiques faites sur Lucu, c’est très maladroit ! Ce n’est pas servir ces joueurs ni l’équipe de France."(Midi Olympique)

L'ancien champion de France avec le Stade Français connaît la valeur de ces joueurs, et estime ces titularisations logiques : "Ce sont des joueurs qui ont le niveau international, qui ont été très bons en équipe de France. Ils ont fait leurs preuves, ils ont été très bons avec l’équipe de France. Ils ont gagné avec les Bleus. Il n’y a pas de question à se poser. Je pense qu’ils ont été blessés, en tout cas moi à leur place, j’aurais été vexé de tous les commentaires qu’il y a eus."(Midi Olympique)

"C’est tout à fait logique que Maxime Lucu endosse le numéro 9, comme ça l’était pour Matthieu avec le numéro 10. Il y a eu des polémiques, j’espère qu’elles ne viennent pas du staff… En tout cas le staff est logique puisque ce sont les numéros 2."(Midi Olympique)

Jalibert encense Lucu

Les patrons de Bordeaux s'apprécient, et se le font savoir ! Interrogé par World Rugby en conférence de presse au sujet de sa potentielle future association avec Lucu, Matthieu Jalibert a loué les qualités de son partenaire.

Pour le demi d'ouverture, son compère de la charnière coche toutes les cases : "L'équipe n'est pas encore annoncée, mais si je dois jouer avec Max, ce sera plus facile, car nous jouons ensemble toute l'année (à l'Union Bordeaux-Bègles). Si je devais retenir une qualité, ce serait son leadership. Et la façon dont il gère le lien entre les avants et les arrières, son jeu au pied et ses excellentes capacités défensives. C'est tout ce que je peux dire, il me donnera dix euros plus tard (rires)."

Ce dernier renchéri également sur la blessure de Dupont, qui n'est pas simple à gérer, même pour sa concurrence : "Il est très calme. Max est un travailleur, il a les pieds sur terre donc je ne pense pas que la blessure d'Antoine l'ait mis en doute. Cela fait quatre ans qu'il est dans l'équipe, il connait le système. Il est prêt à faire le travail de demi de mêlée."