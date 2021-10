XV de France. ''Les objectifs, je ne les fixe pas, je n'ai pas besoin de les donner'', lance Laporte

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte a évoqué les objectifs du XV de France lors de l'émission Rencontres à XV.

Ce samedi, le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte était l'invité de Rencontres à XV. De retour sur France TV après un été tourmenté, l'émission dédiée au rugby a donné la parole au patron du rugby tricolore sur plusieurs sujets dont le XV de France. Les Bleus ont retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Fabien Galthié et de son staff. Mais pour l'heure, ils n'ont encore pas gagné la moindre compétition. Avant de penser à la Coupe du monde, l'équipe de France se doit d'être encore plus compétitive. Et ce la passe notamment par une série de tests réussis en novembre face à l'Argentine, la Géorgie et surtout les All Blacks. "Je suis un technicien dans l'âme. Les objectifs, je ne les fixe pas. Je n'ai pas besoin de les donner. Il y a un staff qui veut tout gagner. Comme moi quand j'entraînais : je voulais tout gagner. Donc voilà, ce n'est pas un président qui va imposer quoi que ce soit". D'aucuns se rappelleront cependant qu'il avait été question d'un objectif de victoires imposé à Guy Novès en 2017. Les 5 temps de l'éviction de Guy Novès racontés par L'EquipeLes Bleus vont-ils faire un carton plein en 2021 ? La Nouvelle-Zélande se dressera devant eux lors de l'ultime test de l'année. Des Blacks qui, rappelons-le, seront en fin de saison. Mais les Blacks restent une grande équipe, et les Pumas tout comme les Géorgiens ne seront pas faciles à manœuvrer sans un minimum de sérieux et d'application. "L'équipe de France est à un niveau très élevé maintenant. Elle aura la capacité à gagner ses trois matchs". Engranger de la confiance avant la Coupe du monde qui aura lieu en France en 2023, c'est primordial. Le XV de France doit se présenter comme un favori. "Quand on a gagné l'organisation de cette Coupe du monde, j'ai dit que c'était d'abord une aubaine considérable pour notre sport. Et puis c'est une opportunité pour notre équipe de France d'aller chercher un titre mondial. Elle en a les capacités. Ça fait trop de Coupes du monde où on est derrière. On n'est pas pôle position. Ce n'est jamais le dernier qui gagne où alors il faut que tout le monde tombe. Après, on sait que ça ne tient à rien un titre mondial. Mais si tu n'es pas sur la grille de départ, c'est très compliqué à gagner." Si battre les Néo-Zélandais serait bon pour le moral des troupes, il ne garantit cependant pas de remporter la Coupe du monde pour autant. XV de France. Info ou Intox : ''Si tu veux être champion du monde, il faut battre les Blacks en novembre''