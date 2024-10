XV de France. Le statut d’Ollivon menacé : la révolution en 3e ligne

A quelques jours du début de la Tournée d’automne, le sélectionneur Fabien Galthié serait sur le point de bousculer la hiérarchie en 3e ligne avec l’arrive d’Alexandre Roumat.

Depuis quatre ans, le poste de flanker des Bleus était systématiquement occupé par Cros, Jelonch et Ollivon. Mais voilà, un vent de changement souffle peut-être sur la troisième ligne, et il se pourrait bien qu'Alexandre Roumat, capitaine de touche du Stade Toulousain, vienne bouleverser l'équilibre. Avec son profil plus aérien et ses qualités en attaque, il serait en parfaite adéquation avec les nouvelles ambitions offensives du staff des Bleus pour ce cycle.

Des statuts en danger ?

On ne va pas se mentir, la troisième ligne du XV de France, c’est un vivier de talents. Depuis l’arrivée de Galthié, on a vu défiler du beau monde sans jamais vraiment toucher à la hiérarchie, tout ça au gré des blessures des uns et des autres. On se souvient du trio Ollivon-Alldritt-Cros pendant le Tournoi 2020, ou encore Jelonch-Alldritt-Cros, et plus récemment, la Coupe du Monde 2023 avec Ollivon, Jelonch et Alldritt aux commandes.

Une belle alternance, mais voilà que les performances de ces messieurs ont quelque peu déçu lors du dernier Tournoi. Ollivon, usé après des années à tirer sur la corde, et Alldritt, un poil rouillé après sa longue absence, n’ont pas brillé autant qu’on l’aurait espéré.

Si Alldritt semble encore à l'abri pour l'instant, Ollivon, lui, voit son statut vaciller. Le Toulonnais peine à retrouver son meilleur niveau et, franchement, son début de saison est passé sous les radars, mis à part ce carton jaune à Clermont qui l’a mis sous les projecteurs… pour de mauvaises raisons. Le fameux déblayage "crocodile" qui a coûté cher au RCT.

Pourtant, Ollivon nous avait assuré en début de saison qu’il se sentait bien physiquement et mentalement après s’être reposé pendant la tournée en Argentine, sans les joueurs premiums. Alors, peut-on vraiment encore compter sur lui comme flanker ? Fabien Galthié semble se poser sérieusement la question.

Boudehent et Jelonch : peu de certitudes

Pourtant, les options sont loin d'être nombreuses. On aurait pu penser à un retour en grâce d’Anthony Jelonch, toujours aussi puissant et capable de faire avancer l’équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Problème : le bonhomme revient tout juste d'une grave blessure aux ligaments croisés. Alors oui, il est là, mais c’est encore fragile, et pour l’instant, Paul Boudehent lui est passé devant dans la hiérarchie. Le Rochelais, avec ses prestations solides et son rôle de finisseur avec La Rochelle, semble parfait pour jouer les impact-players dans un banc en 6-2.

La solution Roumat

Et c'est là qu'entre en scène Alexandre Roumat. Capitaine de touche à Toulouse, Roumat pourrait bien s'imposer comme l'homme de la situation. Son profil unique, à la fois aérien et doté de mains en or, pourrait offrir au XV de France une option offensive intéressante. En l’absence de Cameron Woki, son intégration dans le XV de départ aurait du sens. "Je ne cherche pas à savoir si mon statut a évolué," confiait-il au Midi Olympique. "Je m’entraîne toujours dur, je veux prendre du plaisir et jouer au rugby. Si de nouvelles capes avec les Bleus se présentent, ce sera une belle récompense."

Il est clair que Roumat pourrait bien être la nouvelle pièce maîtresse de cette troisième ligne, et apporter un vent de fraîcheur à un secteur déjà bien garni. Reste à voir ce que décidera Galthié lors des prochains entraînements… mais la solution Roumat parait de plus en plus sérieuse.